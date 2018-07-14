Başkan Erdoğan'dan bedelli askerlik açıklaması!

NATO Liderler Zirvesi dönüşü bedelli askerlikle ilgili açıklama yapan Başkan Erdoğan, "Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile çıkarmayı da deneyebiliriz" dedi.

Güncellenme 14 Temmuz 2018 13:08

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi dönüşü gündeme dair açıklamalarda bulundu. Burada bedelli askerlik konusunda konuşma yapan Başkan Erdoğan, "Belki Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile çıkarmayı da deneyebiliriz" dedi.

Erdoğan, "Konuyla ilgili olarak Milli Savunma Bakanımız çalışmalarını yapacaklar hazırlıklarını yapacaklar. Bunu inşallah seçimden sonra ele alacağız demiştim. Nasılı, nedeni, her şeyiyle, MSB yapacak çalışmayı. Ne kadar kişiyi kapsayacak, hangi yaş grupları arasında olacak, ücret ne kadar olacak, tüm bu konular belirlenecek. Zannediyorum en kötü ihtimalle yeni yasama döneminde açıklamış oluruz. O zamana kadar da hazırlıklarımızı bitirmiş oluruz. Belki Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile çıkarmayı da deneyebiliriz. O zaman daha erkene çekmiş oluruz" dedi.