Başkan Erdoğan'dan bayram mesajı!

Birlik ve beraberlik vurgusu yapana Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk milletine kimsenin diz çöktüremeyeceğine dikkati çekti.

Güncellenme 20 Ağustos 2018 12:01

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı dolayısıyla görüntülü mesaj yayınladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Aziz milletim, sevgili kardeşlerim sizleri en kalbi duygularımla selamlıyor, mübarek Kurban Bayramı'nızı tebrik ediyorum. Bizleri bir Kurban Bayramı'na daha kavuşturan Rabbimize hamdediyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, tüm İslam alemine ve insanlığa hayırlar getirmesini temenni ettiğini, Kurban Bayramı'nın rahmet ve bereketinin sıkıntılardan kurtulmaya vesile olmasını dilediğini söyledi.

Türk milleti birlik olma kabiliyetine sahip

Türk milletinin iyi günde, kötü günde birlik olabilme, kenetlenebilme, tek yürek, tek yumruk gibi hareket edebilme kabiliyeti sayesinde binlerce yıldır ayakta kalmayı başardığını ifade eden Erdoğan, son yıllarda karşılaşılan her saldırının, darbe girişiminin, tuzağın bu sayede bertaraf edildiğini belirtti. Erdoğan, bugün de milletin aynı erdemli tavrı gösterdiğini dile getirdi.

Ezan ve bayrağa saldırı...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kurban Bayramı'mızın hemen ardından Malazgirt Zaferi’nin 947. yıl dönümünün yerinde idrak edeceğini, Türk milletinin nice badirelere göğüs germiş bir millet olduğunu, özgürlük sembolleri olan ezana ve bayrağa yönelik her saldırıya aynı azim, kararlılık ve dirayetle karşılık verdiklerini söyledi.

Amaç Türk milletini dize getirmek

Gelecek hafta 96. yıl dönümüne ulaşılan 30 Ağustos Zaferi'nin de vatana sahip çıkma iradesinin tezahürlerinden biri olduğunu vurgulayan Erdoğan, 15 Temmuz'da maziden atiye kurulan köprünün ve coğrafyadaki bin yıllık varlığın canlar pahasına koruma kararlılığını bir kez daha gösterdiklerini, ekonomiye yönelik saldırının doğrudan ezana ve bayrağa yönelik saldırılardan hiçbir farkı olmadığını, amacın aynı olduğunu, asıl amacın Türkiye'yi ve Türk milletini dize getirmek ve esir almak olduğunu belirtti.

Türk milletinin boynuna boyunduruk vurulmak isteniyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk milletinin boynuna boyunduruk vurulmasındansa boynunun vurulmasını tercih eden bir millet olduğunu, terör örgütleriyle, ihanet çeteleriyle, binbir hileyle, desiseyle, tuzakla çökertemedikleri Türkiye'yi döviz kuruyla pes ettireceklerini sananlar, yanıldıklarını pek yakında göreceğini, Türkiye’nin bunların hepsinin de üstesinden gelecek güce, imkana, dirayete sahip olduğunu söyledi.

Hac açıklaması

Hac farizasını yerine getirmek için mübarek topraklarda bulunanların ibadetlerinin kabul ve makbul olmasını dileyen Erdoğan, Filistin'den Suriye'ye Güney Asya'dan Türkistan'a kadar dünyanın pek çok yerinde zulüm altında inleyen tüm mazlumların kurtuluşu için dua ettiğini söyledi.

Kurban Bayramı’nı tebrik etti

Araçlarıyla yola çıkanlardan dikkatli olmalarını, hız sınırlarına riayet etmelerini, emniyet kemerlerini takmalarını, uykusuz direksiyon başına geçmemelerini, trafik kurallarına harfiyen uymalarını isteyen Erdoğan, bayram sevincinin matem havasına büründürülmemesi için herkesin üzerine düşeni yapması çağrısında bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kurban Bayramı'nın gönüllere ferahlık, hanelere mutluluk, Türkiye'ye aydınlık getirmesini dileyerek, sevgi ve saygılarını iletti.