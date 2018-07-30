Başkan Erdoğan'dan Adnan Oktar hakkında ilk yorum

Adnan Oktar hakkında ilk kez konuşan Başkan Erdoğan, "ahlaksız bir tipti" dedi.

Güncellenme 30 Temmuz 2018 15:24

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde düzenlenen operasyonla tutuklanan Adnan Oktar için “Çok ahlaksız bir tipti” dedi. Başkan Erdoğan, Oktar ile FETÖ’nün bir birine benzediğini söyledi.

Afrika’daki temaslarına devam eden Erdoğan’a basın mensupları Adnan Oktar ve örgütüne yapılan operasyonu sordu.

Ahlaki yönden zaafları olan biri

Bu konuda ilk kez açıklama yapan Erdoğan, İstanbul Üsküdar Burhaniye'de oturduğu dönemde komşusu olduğunu ama şahsen tanımadığımı, ahlaksız bir adam olduğunu, edebi yerinde olmadığını, çok ahlaksız bir tip olduğunu, ahlaki yönden zaafları olan birisi olduğunu söyledi.

Gençleri ele geçiriyorlar

Başkan Erdoğan, “Sizin ona teslim ettiğiniz çocukları, gençleri alıyor, onları kendi istedikleri gibi yetiştirip ondan sonra da sistemin içine sokup buraları ele geçirme operasyonları yapıyorlar” dedi.