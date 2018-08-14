Başkan Erdoğan'dan ABD'yi zora sokacak çağrı!

Türkiye'ye yönelik açık bir ekonomik tehdit olduğunu belirten Başkan Erdoğan, "Onların iPhone'u varsa öbür tarafta Samsung var" sözleri ile boykot çağrısı yaptı.

Güncellenme 14 Ağustos 2018 12:01

‘İktidarının 16. Yılında AK Parti Sempozyumu'nda konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye yönelik açık bir ekonomik saldırı olduğunu, eskiden bu işlerin daha örtülü dolaylı yollardan yapıldığını, şimdi ise bodoslama şekilde Türkiye’nin üzerine geldiklerini, yapılacak iki şey olduğunu, bunlardan birinin ekonomik, diğerinin ise siyasi tavır olduğunu söyledi.

ABD, Çin ve Rusya’yı da hedef aldı

İşin ekonomi tarafının küresel boyutunun olduğunun açıkça ortada olduğunu belirten Başkan Erdoğan, ABD’nin Çin'den Rusya'ya kadar pek çok yeri ekonomik bakımdan hedef almış durumda olduğunu, bu durumun tek başına ülkede yaşananları izaha yetmediğini, Türkiye’ye yönelik daha derin bir operasyonun söz konusu olduğunu, 16 yılda ülkeyi 3,5 kat büyütmekle büyük bir sıçrama yaptıklarını, bundan rahatsız olanların olduğunu, dış ticaret rakamlarına bakıldığında ticari ilişkilerde karşı tarafın da fazla kazandığının görüldüğünü, Türkiye’nin kendine güvendiğini ama eksiklerini de bildiğini belirtti.

ABD ile stratejik ortağız

Başkan Erdoğan, AK Parti döneminde en önemli değişimin devletle milleti barıştırarak ekonomiyi çok ileri taşıdıklarını, bundan bir takım çevrelerin rahatsız olduğunu, birilerinin ekonomiyi silah olarak kullanmaktan çekinmediğini, adımların bu denli dikkatli atılmasının sebebinin bu olduğunu, Türkiye’nin ABD ile stratejik ortak olduğunu, Afganistan'da, Somali'de, Kosava'da birlikte olunduğunu, bu milletin karakterinin sağa sola savrulan bir karakter olmadığını, yaşanılan sürecin bir maliyeti olduğunu ama operasyonu gerçekleştirenlere de bir maliyeti olduğunu söyledi.

Dolar bozdurarak cevap verdik

15 Temmuz’un bunun en somut ve en büyük örneği olduğunu vurgulayan Başkan Erdoğan, tankların, topların, uçakların, namluların karşısında dimdik durduklarını, doların, kurun, faizin karşısında aynı kararlılıkla duracaklarını, milletime inandığını, yoğun bir şekilde TL'yi hemen alıp, doları bozdurduğunu gördüğünü, dolar hemen bozdurulup TL'nin onurunu korunmasının en güzel cevap olacağını, kenetlenip imkanları seferber ederek ülkenin korunacağını ifade etti.

Onların iPhone'u varsa öbür tarafta Samsung var

Başkan Erdoğan, iş dünyasına seslendiğini, en güzel cevabın 4 elle işlerine sarılmak olacağını, daha çok üretim, daha çok ihraç edileceğini, ABD'nin elektronik ürünlerine de Türkiye’nin boykot uygulayacağını, onların iPhone'u varsa öbür tarafta da Samsung, Venüs, Vestel olduğunu, Türkiye’nin kendine yeteceğini, Türkiye’nin insansız hava araçlarını istediğinde 'Kongre izin vermiyor' dediklerini, kötü komşunun Türkiye’yi ev sahibi yaptığını, artık bunların üretildiğini, bu kapsamda Batı ile de pek çok görüşme olacağını söyledi.