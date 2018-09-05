Başkan Erdoğan'dan ABD'ye tepki

Başkan Erdoğan, ABD'nin terör örgütlerine silah verip Türkiye polisine silah bile vermediğini söyledi.

Güncellenme 05 Eylül 2018 09:26

Kırgızistan dönüşü önemli açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 25 Eylül'de New York'taki BM Genel Kurulu'nda ABD Başkanı Donald Trump ile görüşme konusunda talep gelmediğini, kendisinin de özel bir talepte bulunmayacağını açıkladı.

ABD’ye tepki

Başkan Erdoğan, bir stratejik ortağın ortağına böyle bir şey yapmasının sık olmadığını, 16 yıldır Başbakanlık, Cumhurbaşkanlığı yaptığını, ABD'den para dahi alınamadığı anlar olduğunu ama terör örgütlerinin parasız olarak her türlü silahı ABD'den alabildiklerini, bu silahları da Türkiye’ye karşı kullandıklarını, böyle stratejik ortak olmayacağını, polise tabanca vermediklerini söyledi.

Erdoğan’ın Kırgızistan programı

Erdoğan, 24 Haziran seçimleriyle yeniden göreve gelmesinin ardından, ilk yurt dışı temaslarına Belçika'nın başkenti Brüksel'deki "NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Toplantısı"yla başlamıştı. Erdoğan, 1-3 Eylül'de Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te resmi temaslarda bulundu, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov'un ev sahipliğinde Issık Göl Bölgesi'nde düzenlenen "3. Dünya Göçebe Oyunları"nın açılış törenine katıldı.

Trump ile görüşme bekleniyor

Bir dizi ikili ve heyetler arası görüşmeler yapacak Erdoğan'ın, eylül ayında İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Almanya Federal Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ve Almanya Başbakanı Angela Merkel'in yanı sıra ABD Başkanı Donald Trump ile de görüşmesi bekleniyordu.