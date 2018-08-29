Başkan Erdoğan'dan 30 Ağustos mesajı

Başkan Erdoğan, Türkiye’nin 2023 hedeflerine tüm coğrafya ile birlikte ulaşacağını belirtti.

Güncellenme 29 Ağustos 2018 12:10

30 Ağustos Zafer Bayramı nedeni ile bir mesaj yayınlayan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin 2023 hedeflerine tüm coğrafya ile birlikte ulaşacağını, Türkiye’ye güvenenlerle mutlaka bu mücadelenin kazanılacağını söyledi.

Türk milletinin 30 Ağustos Zafer Bayramını tebrik eden Başkan Erdoğan, bu zaferi armağan eden Kurtuluş Savaşının Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve ordunun tüm mensuplarını rahmetle, tazimle, şükranla yad ettiklerini, şehitlere ve gazilere Allah’tan rahmet dilediğini belirtti.

Çanakkale Savaşı en zor dönemimizdi

Ağustos ayındaki zaferler zincirimizin bu son halkası, Türk Milletinin istiklalini ve istikbalini koruma konusundaki kararlılığının sembollerinden biri olarak tarihteki yerini almıştır. Malazgirt’le başlayan Anadolu’yu kendimize vatan kılma mücadelemizin asla bitmeyeceğini, en zor dönemimizde, 7 düvele karşı verdiğimiz Çanakkale Savaşı ile ilan etmiştik.

Türkiye, mazlum ve mağdur için mücadele ediyor

30 Ağustos Zaferi, bu kararlılığımızın yeni bir şahlanışa dönüşmesinin adıdır. Türk Milleti, 15 Temmuz’da, emperyalist heveslere karşı istiklalini ve istikbalini koruma hususundaki azmini bir kez daha dünyaya göstermiştir. Tarihimizin her döneminde olduğu gibi bugün de, kendimizle birlikte umudunu bize bağlamış tüm mazlumlar ve mağdurlar için mücadele ediyoruz.

Türkiye ve bu coğrafya 2023 hedeflerin ulaşacak

Bu yüce gönüllülük ülkemizin zaafı değil, tam tersine en büyük güç kaynağıdır. Türkiye’nin 2023 hedeflerine ulaşması, bizimle birlikte tüm coğrafyamızın geleceğine yön verecektir.

16 yıl bunu gösterdi

Diğer zaferlerimiz gibi, 30 Ağustos da bize, şartlar ne kadar zor olursa olsun başarıya ulaşma konusunda önümüzde daima açık bir yol bulunduğuna işaret etmektedir. Geçtiğimiz 16 yılda ülkemizin kat ettiği mesafe, bize bunun mümkün olduğunu göstermiştir.

Bu mücadeleyi de kazanacağız

Bugün de yeni zaferlerin, yeni başarıların eşiğinde bulunduğumuza inanıyorum. Türkiye’ye ve Türk Milletine güvenenlerle birlikte mutlaka bu mücadeleyi de kazanacağız. Bu vesileyle bir kez daha, şehitlerimize ve gazilerimize Allah’tan rahmet diliyorum.

30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun.