Başkan Erdoğan'a müjdeli haber!

Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın oğulları Bilal Erdoğan'dan üçüncü torunları dünyaya geldi.

Güncellenme 18 Ağustos 2018 09:31

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın yedinci torunları dünyaya geldi. Necmeddin Bilal ve Reyyan Erdoğan çiftinin üçüncü çocukları, dün sabaha karşı dünyaya gözlerini açtı.

Medipol Mega Bağcılar Hastanesi'nde doğan ve "Fatıma Serra" adı verilen kız bebek ile anne Reyyan Erdoğan'ın sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu Necmeddin Bilal Erdoğan ile gelini Reyyan Erdoğan'ın, Ömer Tayyip ve Ali Tahir adında iki çocukları daha bulunuyor.

Üçüncü çocuğu kucağına alma heyecanı taşıyan Bilal Erdoğan, Fatıma Serra’nın bu sabaha doğru dünyaya gözlerini açtığını belirterek, “Allah kızımızı vatana, millete, ümmete, din-i mübin-i İslam'a hadim eylesin. Bir, iki gün Medipol Mega Bağcılar'dayız, lütfen çiçek göndermeyiniz. Bunun yerine Toplumsal Gelişim Merkezi Eğitim ve Sosyal Dayanışma Derneği (TOGEM-DER) ya da Darülaceze'ye 'Fatıma Serra niyetine' bağış yapmanız, bizim için ehvendir. Allah gelip gelemeyen, dua eden tüm dost ve yakınlarımızdan razı olsun” dedi.