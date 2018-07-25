Başkan Erdoğan'a iki başdanışman

Yeni sistem bünyesinde kurulan bazı başkanlıklara ve mevcut bakanlıklara atamalar yapıldı. Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanları da belli oldu.

Güncellenme 25 Temmuz 2018 09:28

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi bünyesinde kurulan birimlerden olan İletişim Başkanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığı'na yapılan atamalar Resmi Gazete'de yayımlandı.

İki bakanlığa yardımcı ataması

Buna göre yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararlarına göre; Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı bakan yardımcılıklarına Ahmet Erdem ve Ayşe Ergezen atandı.

Milli Eğitim Bakanı’nın yardımcısı kim oldu?

İbrahim Er ve Reha Denemeç Milli Eğitim Bakanlığı bakan yardımcılığı görevlerine atandı.

Ağbal’a sürpriz görev

Cumhurbaşkanlığı bünyesinde kurulan Strateji ve Bütçe Başkanlığı'na eski Maliye Bakanı Naci Ağbal, İletişim Başkanlığı'na ise Prof. Dr. Fahrettin Altun atandı.

Öte yandan Cumhurbaşkanı kararı ile başdanışmanlıklara Fecir Alptekin ve Zafer Çubukcu getirildi. Rekabet Kurulu üyeliklerine ise Ahmet Algan, Hasan Hüseyin Ünlü ve Şükran Kodalak getirildi.

Zafer Çubukçu kimdir?

Yeni atamalar sonrası merak edilen isimlerde olan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Başdanışmanı olan Zafer Çubukçu, AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı olarak siyaset hayatına başladı. Çubukçu, 1986 yılında Karabük'te doğdu. ODTÜ İngilizce İşletme Bölümü'nden mezun oldu. Çubukçu AK Parti Gençlik Kolları Başkanlığı görevini 2014'te Abdurrahim Boynukalın'a devrederek Başbakanlık Müşavirliği'ne atandı.

Nikah şahitliğini Erdoğan yaptı

2016'da yılında dünya evine giren Çubukçu'nun nikah şahidi Erdoğan olmuştu.

Fecir Alptekin kimdir?

İtalyan Lisesi mezunu olan Fecir Alptekin, üniversiteyi Boğaziçi’nde bitirdi. Basın hayatına Cumhuriyet ve Yeni Binyıl’da muhabir ve editör olarak başladı. Medya sektörü sonrasında halkla ilişkiler, iletişim pazarlama sektörüne giren Alptekin, Novartis Pharma, TUSİAD, Türk Reklam Ajansları Derneği ve Memorial Sağlık Grubu'nda çalıştı.

Turkuvaz’da çalışıyordu

2016’dan bu yana Turkuvaz Medya Grubu’nda çalışan Alptekin, burada Kurumsal İletişim Grubu Başkanlığı görevini de yapmaktaydı.