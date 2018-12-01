Başkan Erdoğan ve Trump uzun bir görüşme yapacak

Başkan Erdoğan ile Trump'ın zirve sonrası uzun bir görüşme yapacağı belirtildi.

Güncellenme 01 Aralık 2018 11:58

Arjantin’in başkentinde düzenlenen G-20 Zirvesi sonrası Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump'ın uzun süreli bir görüşme yapacak.

Kısa bir görüşme yapmışlardı

Başkan Erdoğan, Trump’la G-20 Zirvesi’nin ilk günüde kısa bir görüşme yapmıştı.

Çavuşoğlu ve Kalın da hazır bulundu

Görüşme sırasında Başkan Erdoğan’ın yanında, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da hazır bulunmuştu.

Hollanda ve Şili liderleri ile görüştü

Başkan Erdoğan, burada liderlerle yaptığı görüşmelerde; önce Hollanda Başbakanı Mark Rutte’yi daha sonra da Şili Devlet Başkanı Sebastian Pinera’yı kabul etti. Pinera ile basına kapalı yapılan görüşme yaklaşık 35 dakika sürdü.

Putin ve Trump görüşecek mi?

Trump, Ukrayna-Rusya krizi bahanesi ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le burada yapacağı görüşmeyi iptal etmişti.

Putin, Trump’la yapacağı görüşmenin iptal edilmesi üzerine Başkan Erdoğan’la görüşme kararı aldı.