Başkan Erdoğan: Uluslararası yargıyı ayağa kaldırırız

Başkan Erdoğan, Kaşıkçı cinayetinin takipçisi olunduğunu, bunun için özellikle BM'yi devreye sokacaklarını söyledi.

Güncellenme 03 Aralık 2018 09:25

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Arjantin’deki G-20 Zirvesi dönüşü gazetecilerle bir araya geldi. Cemal Kaşıkçı cinayeti ile ilgili konuşan Başkan Erdoğan, bu konuyla ilgili BM’yi devreye sokma hazırlıklarında olduklarını söyledi.

“BM’yi devreye sokacağız”

TRT Haber’de yer alan haberde, Başkan Erdoğan, Kaşıkçı cinayeti için BM’yi devreye sokmaya hazırlandıklarını, cinayetten sorumlu kişilerin korktuklarını, çekindiklerini, bu işlerle meşgul olanların bunu gayet iyi bildiğini, gerekirse uluslararası yargıyı ayağa kaldıracaklarını, Birleşmiş Milletler'i de devreye sokarak bu işin takipçisi olduklarını da özellikle gündeme getireceklerini ifade etti.

“Cinayetin üzerinde durulmadı”

Kaşıkçı cinayeti üzerinde, yuvarlak masada ciddi manada durulmadığına dikkati çeken Başkan Erdoğan, “Ancak liderler zirvesinde Kanada Başbakanı bunun üzerinde az da olsa durdu. Fakat Muhammed bin Selman verdiği cevapta 'suç sabit olmadıkça kimse suçlanamaz' gibi bir ifade kullandı. Ne yazık ki, biz de fırsatı yakalayamadık çünkü başkan akabinde Macron'a söz verip 'oturuma geçmemiz lazım' dedi. Bizler de konuşsaydık ben orada bütün bu delillerin neler olduğu konusu üzerinde ayrıca duracak ve gereğini ortaya koyacaktım” dedi.