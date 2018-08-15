Başkan Erdoğan, Türkiye'nin yanında yer alan Merkel'le görüştü

Yaşanan yoğun günden sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin yanında yer alan Almanya Başbakanı Merkel'i aradı.

Güncellenme 15 Ağustos 2018 16:53

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angele Merkel ile görüştü.

Suriye de görüşüldü

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarının verdiği bilgiye göre, bugün yapılan görüşmede, iki devlet arasındaki ilişkiler; başta Suriye olmak üzere bölgesel konular hakkında fikir alışverişi yapıldı.

Yapılacak toplantı ele alındı

Gündemdeki konuların da ele alındığı görüşmede, iki lider Eylül sonunda Berlin’de yapacakları toplantıya da değindi. Merkel ve Erdoğan’ın önümüzdeki günlerde bir araya gelme konusunda mutabık kaldığı belirtildi.

Almanya, güçlü Türkiye istiyor

Almanya lideri Merkel’in görüşme vesilesiyle, Türkiye ekonomisinin güçlü olmasının Almanya açısından da önemli olduğunu vurguladığı ifade edildi.

Türkiye-Almanya ilişkileri güçlendirilmeli

Görüşmede iki lider, Türkiye-Almanya arasındaki işbirliğinin karşılıklı üst düzey ziyaretler ve temaslarla daha da güçlendirilmesi konusundaki kararlılıklarını da teyit ettikleri belirtildi.