Başkan Erdoğan: Türkiye yeni bir göç dalgasını kaldıramaz!

Başkan Erdoğan, Türkiye'nin Suriye'den gelecek olan yeni bir göç dalgasını kaldıramayacağını söyledi.

Güncellenme 07 Eylül 2018 16:14

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Tahran'da İdlib krizini çözüme kavuşturmak için bir araya geldi.

Görüşmede önemli mesajlar veren Başkan Erdoğan, Suriye’de bir an önce ateşkesin sağlanması gerektiğini, Türkiye’nin İdlib'de büyük bir savaş çıkması durumunda başlayacak göç dalgasını karşılayacak gücünün olmadığını söyledi.

Başkan Erdoğan, Türkiye’nin 3.5 milyon Suriyeliye daha ev sahipliği yapacak gücü olmadığını belirtti.

Bugün, gerginliği azaltma bölgelerinden geriye sadece İdlib’in kaldığının altını çizen Başkan Erdoğan, Türkiye’nin olarak şehit verdiği, ciddi özveride bulunduğu, çok ciddi bir yere geldiğini düşündüğünü, Suriye'nin geleceği için değil, Türkiye’nin milli güvenliği için hayati öneme sahip olduğunu söyledi.

Başkan Erdoğan, bölgede kurulan 12 gözlem noktasının anlamından birinin de can güvenliği vermiş olması olduğunu, Türkiye’nin kendi halkına yönelik katliamları Esad yönetiminin rızasına bırakmayı göze alınmayacağını, sürecin çok riskli bir yere geldiğini ifade etti.

İdlib'e yapılacak bir saldırının felaketle, katliamla, dramla sonuçlanacağını beliren Başkan Erdoğan, İdlib'de sivillere saldırının çok ciddi can kaybına neden olacağını, milyonlarca sivilin Türkiye topraklarına sığınacağını söyledi.

Başkan Erdoğan, teröristlere karşı mücadelede zaman ve sabır gibi etkilere ihtiyacın olduğunu, İdlib'in kan gölüne dönmesinin asla istenilmediğini, bu konuda İran ve Rusya’dan yardım beklenildiğini belirtti.