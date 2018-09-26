Başkan Erdoğan: Türkiye küresel bir lider haline geldi!

Başkan Erdoğan, Türkiye'nin Suriye ve diğer yerlerde çözümün parçası olarak küresel bir lider haline geldiğini belirtti.

Güncellenme 26 Eylül 2018 16:32

"Foreign Policy" dergisi için "BM'yi Nasıl ve Neden Düzeltmeliyiz?" başlıklı bir makale kaleme alan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin küresel bir güç haline geldiği vurgusunu yaptı.

“BM’nin nabzı atmıyor”

İnsanlığın kalbi olması beklenen Birleşmiş Milletler'in nabzının bugün atmadığını belirten Başkan Erdoğan, küresel liderliğe çok ihtiyaç duyulan bugünlerde Birleşmiş Milletler'i yıkmak değil, iyileştirmek durumunda olunduğunu, küresel güçlerin yardım etmemesi durumunda uluslararası toplumun geri kalanının BM'de kapsamlı bir reform sürecini başlattığını ifade etti.

Başkan Erdoğan, büyük güçlerin adım atmaması durumunda milletler topluluğunun BM veya başka örgütlerin çatısı altında gerekeni yapması gerektiği tavsiyesinde bulundu.

“Türkiye, bu topluluğun üyesi olacaktır”

BM'nin yapısına Erdoğan, "Türkiye, bu topluluğun üyesi olacaktır. Geçtiğimiz 20 yıllık dönemde ihmal edilen meselelere dikkati çeken ülkemiz, 2013'te Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin daimi üyelerine atıfla 'Dünya Beşten Büyüktür' kampanyasını başlattı. Bu kapsamda Birleşmiş Milletlerin ciddi bir itibar krizi yaşadığına dikkati çekerek tüm taraflara örgütü daha demokratik, eşitlikçi ve çok taraflı bir yapıya kavuşturma çağrısında bulunduk. Bugün bir kez daha milletler topluluğuna BMGK'deki daimi üyelik uygulamasına son verilmesi, üye sayısının 20'ye çıkarılması ve tüm ülkelerin bu platformda sırayla temsil edilmesi davetimi tekrarlıyorum'' diye konuştu.

“Türkiye, 4 milyon mülteciye ev sahipliği yapıyor “

Başkan Erdoğan, bugün 3,5 milyonu Suriyeli olmak üzere 4 milyon mülteciye ev sahipliği yapan Türkiye'nin dünyanın önde gelen insani yardım bağışçıları arasında bulunduğunun altını çizdi.

“Uluslararası toplum üzerine düşeni yapmalı”

Uluslararası toplumun diğer üyelerinin üzerine düşeni yapması gerektiği çağrısında bulunan Erdoğan, "Öte yandan mülteci krizinin ulaştığı boyutlar, bu meselenin Birleşmiş Milletler gibi örgütler aracılığıyla daha yakın iş birliği yapılmadan çözülemeyeceğini ortaya koymaktadır'' diye konuştu.

“Kapsamlı bir reform sürecini başlatmalıdır”

Erdoğan, ''Küresel güçlerin yardım etmemesi durumunda uluslararası toplumun geri kalanı inisiyatifi eline alarak, Birleşmiş Milletler'de kapsamlı bir reform sürecini başlatmalıdır. Zira biz daha kayda değer bir uluslararası sistemin kurulması için mevcut yapıyı tamamen ortadan kaldırmak gerektiğine inanmıyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Başkan Erdoğan, birkaç ülkenin elindeki tekeli kırmak ve küresel sorunları çözme iradesi gösteren ülkelerin müşterek liderliğini ortaya koymak zorunda olduklarını vurguladı.

Türkiye, bir askeri veya ekonomik süper güç olmamakla birlikte Irak, Suriye ve diğer yerlerde çözümün parçası olarak küresel bir lider haline gelmiştir."