Başkan Erdoğan, Trump'la görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Helsinki'de gerçekleştirilen tarihi zirve sırasında Trump'la görüştü.

Güncellenme 16 Temmuz 2018 14:47

ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Helsinki'de gerçekleştirdiği tarihi zirve sırasında önemli bir detay gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile telefonda görüştü.

Alınan bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump görüşmesinde, NATO zirvesindeki konuların takibinin önemine değinildi, Suriye'deki gelişmeler hakkında fikir teatisinde bulunuldu.

Münbiç konusunda ortak bir yol haritasına dikkat çekilirken ikili iş birliğini her alanda geliştirme kararlılığı teyit edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump, Münbiç konusundaki ortak yol haritasının uygulanmasının Suriye'de çözüm için iş birliğine önemli katkı sağlayacağını vurguladı. İki lider, ikili iş birliğini her alanda daha da geliştirme kararlılıklarını teyit ettiler.

ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Helsinki'de gerçekleştirdiği tarihi zirvede de Suriye, Esad rejimi, nükleer anlaşma gibi detaylara değinilmesi bekleniyor.