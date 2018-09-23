Başkan Erdoğan Trump'la görüşecek mi? İşte cevabı...

Başkan Erdoğan, ABD tarafından bir talep gelmesi doğrultusunda Trump'la görüşebileceğini söyledi.

Güncellenme 23 Eylül 2018 12:56

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ABD ziyareti öncesinde havalimanında basın mensuplarının sorularını cevaplandırdı. Gündeme dair açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, “ABD Başkanı Trump'la görüşecek misiniz?" sorusuna, "Şu anda herhangi bir şey söz konusu değil. Amerika tarafından bir talep gelirse değerlendiririz" yanıtını verdi.

Başkan Erdoğan, BM Genel Kurulu’na katılma için ABD’ye gitmeden önce gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.

Çok sayıda devlet başkanı ile görüşecek

Başkan Erdoğan, New York'ta çok sayıda devlet başkanı ile görüşeceklerini, ABD mensubu yatırımcılarla bir araya geleceklerini, Türkiye'deki ABD'li yatırımcılarla görüşmeleri yaptıklarını, şimdi de Amerika'da bunun geniş kapsamlı halini yapacaklarını, medya temsilcileriyle, kanaat önderleriyle istişarelere yapacaklarını, New York'taki ziyaretlerinin ardından, 27-29 Eylül tarihleri arasında Almanya'yı ziyaret edeceklerini, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ardından yapılacak ilk devlet ziyareti olacağını, burada Merkel ve yatırımcılarla da bir araya geleceklerini, ziyaretinin son günü Köln'e geçerek cami açılışına katılacaklarını, burada vatandaşlarla buluşacaklarını söyledi.

Almanya’ya da geçecek

Avrupa'da artan ırkçılığa karşı Almanya Başbakanı Merkel'in duruşunu takdir ettiklerini vurgulayan Erdoğan, bir diğer konunun da bölgesel gelişmeler olacağını, Almanya'nın 2019-2020 dönemi Güvenlik Konseyi geçici üyeliğinin uluslararası etkisinin artıracağına inandığını, Avrupa'da artan ırkçılık, İslam düşmanlığı ve yabancı düşmanlığının bir diğer konu olacağını, Merkel'in ırkçılığa karşı net tavrını takdirle karşıladıklarını, terörizmle mücadelede işbirliğinin geliştirmeye hazır olduğunu bildireceklerini belirtti.