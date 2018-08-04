Başkan Erdoğan: Trump çok büyük bir oyuna geldi

Başkan Erdoğan, Trump'ın Rahip Brunson konusunda çok büyük bir oyuna geldiğini, bu oyunu bozması gerektiğini söyledi.

Güncellenme 04 Ağustos 2018 12:35

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'e yaptırım uygulayan ABD'ye misillemeyle cevap verileceğini, ABD’nin adalet ve içişleri bakanlarının Türkiye’deki mal varlıklarını dondurma talimatı vereceğini söyledi.

AK Parti’nin 5. kadın kolları olağan kongresinde konuşan Başkan Erdoğan, bir haftada 56 teröristi etkisiz hale getirdiklerini belirterek, millettin müsterih olmasını, Şehit yakınlarının gönüllerini ferah tutmasını istedi.

“Türkiye büyük bir devlettir”

Türkiye’nin büyük bir devlet olduğunu vurgulayan Başkan Erdoğan, bu devletin kime şefkat göstereceğini, kime de kadife eldivenin içindeki demir yumruğunu indireceğini çok iyi bildiğini, Meclis’e girsinler diye onlara destek verenlerin de bunun hesabını vereceğini, yaptıkları katliamların hesabını mutlaka soracaklarını belirtti.

“Er ya da geç hesabı sorulacak”

Başkan Erdoğan, bugüne kadar hiçbir şehidin kanını yerde koymadıklarını, er ya da geç ama mutlaka katil sürülerinden işledikleri cinayetlerin hesabını tek tek soracaklarını ve sormaya devam edeceklerini söyledi.

“Türkiye bir hukuk devletidir”

ABD’nin özellikle son İzmir'deki papaz Brunson olayıyla alakalı attığı adımın bir stratejik ortağa yakışmayacak bir adım olduğunu belirten Başkan Erdoğan, ABD bu adımla birlikte aslında Türkiye'ye karşı ciddi saygısızlık yaptığını, Türkiye’nin hukuk devleti olduğunu, hukukun gereğinin yapacaklarını, asla bir takas anlayışı içerisinde olmadıklarını, böyle bir anlayışa karşı olduklarını, Türkiye’nin hukukun yanında olduğunu, Halkbank’ın hiçbir alakası olmadığı halde bir bedel ödetme yoluna gitmeyi de asla doğru bulmadıklarını, suçluların bedel ödeyeceğini ama suçu olmayanlara bedel ödetme gayreti içine girmenin kimsenin haddine olmadığını ifade etti.

ABD’ye misilleme ile cevap verilecek

Başkan Erdoğan, “Benim bakanlarımı Brunson'la ilgili olarak, 'Onu yakından takip ettin' suretiyle ABD'de malvarlıklarına el koyuyoruz mantığı mantık değildir. Bu, Teksas'takilerin işi olabilir ama kalkıp da ABD'de herhangi bir malvarlığına sahip olmayan bakanlarımla ilgili böyle bir yaklaşımı kabullenmek asla mümkün değildir. E şimdi ne olacak? Biz dün akşama kadar sabrettik. Ben de bugün arkadaşlarıma talimatı veriyorum. ABD'nin adalet ve içişleri bakanlarının Türkiye'deki malvarlıklarını donduracağız varsa” dedi.

“Trump büyük bir oyuna geldi”

ABD Başkanı Donald Trump’ın çok büyük bir oyuna geldiğini belirten Başkan Erdoğan, Trump’ın bu oyunu bozması gerektiğini, bu noktada Türkiye’nin kararlı olduğunu, Türkiye’nin dış politikasını hiçbir zaman sahte tezgahlar üzerine kurmadığını, her zaman dik durduklarını ama dikleşmediklerini belirtti.

“Türkiye rüzgara göre yön değiştirmez”

Başkan Erdoğan, saçma sapan yaptırım kararlarıyla Türkiye'ye geri adım attıracaklarını sananların, bu ülkeyi de bu milleti de tanımadığını, Türkiye’nin ABD'nin iç politika malzemesi yapılamayacağını, Avrupa'nın hatalarını tekrarlamanın ABD'ye bir şey kazandırmayacağını, Türkiye’yi rüzgara göre yön değiştiren devletlerle karıştıranların yanılacağını söyledi.

Başkan Erdoğan sözlerine şöyle devam etti:

Ne ABD ile ne başka ülkelerle aramızda çözülemeyecek bir sorun olduğunu düşünmüyorum. Stratejik ortaklık anlayışını ön plana çıkararak sorunları çözebiliriz. Fevri tutumdan vazgeçerek en kısa sürede aklıselime döneceklerini umuyoruz. Diplomasi kanalları yoğun bir şekilde çalışıyor. Aramızdaki ihtilaf konularını geride bırakacağımızı düşünüyorum.