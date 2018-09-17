Başkan Erdoğan, tartışmalı uçak hakkında ilk kez konuştu!

Başkan Erdoğan, Katar'ın bahsi geçen uçağı hibe ettiğini, ayrıca uçağın kendisinin değil, Türkiye'nin olduğunu söyledi.

Güncellenme 17 Eylül 2018 11:25

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan dönüşü basın mensuplarının sorularını cevaplandırdı. Katar'dan gelen uçağın satın alındığına dair iddialara cevap veren Başkan Erdoğan, Katar’ın uçağı Türkiye'ye hibe ettiğini, o uçağın kendisinin şahsına değil, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne hediye edildiğini söyledi.

Türkiye’ye hibe etti

Başkan Erdoğan, sağırların gerçeklerini duymak istemediğini ve uydurduğunu, işin aslının sanıldığı gibi olmadığını, Katar’ın bu uçağı sattığını, hatta rakamın bildiği kadarıyla 500 civarındaydı olduğunu, o esnada kendilerinin ilgilendiğini, Katar Emiri bundan haberdar olunca uçağı Türkiye'ye hibe ettiğini, 'Ben Türkiye'den para almam; bunu Türkiye'ye hediye ediyorum, hibe ediyorum' dediğini söyledi.

Erdoğan dava açtı

Uçağın kendi şahsına değil, Türkiye’ye hediye edildiğini ifade eden Başkan Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne verilecek böyle bir uçağın, CHP'yi niye rahatsız ettiğini anlamadığını, CHP’ye ve kanallarına dava açtığını, bunların mahkeme mahkeme sürüneceklerini, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun da sürüneceğini, CHP’nin sürekli iftira attığını, kendisinin sürekli davaları kazandığını, onların ödemekten bıkmadığını, kendilerinin de kazanmaktan bıkmayacağını, bahsi geçen uçağın şu an boyandığını, her şey bitikten sonra bir seyahati de onunla yapmak istediklerini, kendi uçağına değil, Türkiye Cumhuriyeti'nin uçağına binileceğini belirtti.