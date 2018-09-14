Başkan Erdoğan talimat vermişti! Spor kulüpleri de TL'ye geçecek mi?

Başkan Erdoğan'ın talimatıyla TL'ye geçişten yabancı futbolcularda etkileniyor. Peki Süper Lig takımları nasıl bir yol izleyecek?

Güncellenme 14 Eylül 2018 09:33

Türkiye’nin ekonomisini bir süredir sarsan döviz kurundaki dalgalanma sonrası resmen TL dönemine giriliyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın imzası ile Resmi Gazete'de yayımlanan ve yürürlüğe giren 'Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar' ile Türkiye'deki menkul ve gayrimenkul kiralamalarla birlikte tüm hizmet sözleşmeleri Türk Lirası üzerinden yapılacak.

Sporcuların alacağı ücretlerde bu yasadan etkilenecek

Bu yasaya sporcuların alacağı ücretlerde dahil. Karar gereği, 30 gün içerisinde daha önce akdedilmiş yürürlükteki sözleşmelerde döviz cinsinden kararlaştırılmış bedeller, Türk parası olarak taraflarca yeniden tespit edilmek zorunda.

Gözler Süper Lig’de

Bu kapsamda; futbol, basketbol ve diğer tüm branşlardaki sporcularla yapılan tüm sözleşmeleri yenilenecek. Tüm gözler, yerli-yabancı neredeyse tüm kontratların euro üzerinden yapıldığı Süper Lig'e çevrildi. TFF ve Kulüpler Birliği Vakfı bu konuda çözüm arıyor. Kulüplerin mevcut kontratlı futbolcuların UEFA ve FIFA nezdinde hak kaybına yönelik yapacağı itirazlar için çözüm aranacak.

Sporcuların muaf olması istenecek

Kanunun uygulayıcısı olan Hazine ve Maliye Bakanlığı'yla bu durum hakkında görüşmeler başlayacak. Edinilen bilgilere göre spor kulüpleri, 'kamu yararını' öne çıkartıp sporcu kontratlarının bu kanundan muaf tutulması için istekte bulunabilir.

“Transfer sürecini etkiler”

Spor kulüpleri de bu değişikliği yakından takip ediyor. Genel kanı olarak, "TL ile ödemek olumlu ancak bu, transfer sürecini etkiler" yorumları yapılıyor. 4 büyüklerin toplam borcu 9 milyar TL'yi geçmiş durumda. Yöneticiler de, "Durumu incelemeliyiz. Mevcut sözleşmelerin nasıl revize edileceği belirsiz. Aynı zamanda bundan sonra flaş yabancı oyuncu transferi zora girebilir" görüşü hakim.

Süper Lig’de kim, ne kadar kazanıyor?

Pepe (BJK): 4.7 milyon euro

Negredo (BJK): 4.3 milyon euro

Slimani (FB): 4.2 milyon euro

Arda Turan (B.Ş): 4 milyon euro

Valbuena (FB): 4 milyon euro

Feghouli (GS): 3.8 milyon euro

Muslera (GS): 3.5 milyon euro

Burak Yılmaz (TS): 3.5 milyon euro

Belhanda (GS): 3.3 milyon euro

Ayew (FB): 3.2 milyon euro