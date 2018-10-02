Başkan Erdoğan: Stokçular tespit edilirse gereği yapılır!

Başkan Erdoğan, stokçuların belirlenmesi durumunda yasaların kendilerine yüklediği görev sebebiyle gereğini yapacaklarını söyledi.

Güncellenme 02 Ekim 2018 12:35

AK Parti Grup Toplantısı’nda konuşma yapan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yeni bütçe ile Türkiye'yi köşeye sıkıştırmaya çalışan dövizdeki dalgalanma döneminin yavaş yavaş geride bırakıldığını, iş dünyasından, sanayicilerden, çalışanlardan sabırlı olmalarını rica ettiğini söyledi.

“Stokçular belirlenirse gereği yapılır”

Başkan Erdoğan, “Bir gerçeği daha açık ve net söylüyorum: Stoklara ve stokçulara da fırsat vermeyeceksiniz. Eğer stokçular belirlenirse kimse kusura bakmasın biz de gereğini devletin, yasaların bize yüklediği görev sebebiyle adımımızı atar gereğini yaparız” dedi.

“İhracatta büyük bir rekor kırıldı”

Faiz-kur-enflasyon saldırısına en iyi cevabın işlere dört elle sarılarak verilebileceğini ifade eden Başkan Erdoğan, “Hamd olsun ihracatta büyük bir rekor kırıldı. Yürütme ve yasama organları olarak ortaya koyacağımız kararlılıkla bunların üstesinden geleceğiz” dedi.

“Cumhurbaşkanlığı ve TBMM seçimlerinden başarıyla çıktık”

Cumhurbaşkanlığı ve TBMM seçimlerinden başarıyla çıktıklarını hatırlatan Başkan Erdoğan, mahalli idareler seçimlerinde de daha iyisinin elde edilmesi gerektiğini, AK Parti’nin mahalli idarelerdeki başarılı olan kadrolar tarafından kurulduğunu, hazırlıkların istişare ile yapıldığını söyledi.

“Ehliyet ve liyakat esas alınacak”

Başkan Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi’nde mahalli idareler seçim hazırlıklarına başladıklarını, bu konuları ele aldıklarını, ileriye dönük hazırlıkları gözden geçirdiklerini, kimsenin 'şu kişi benim yakınımdır', 'bu kişi benim akrabamdır' diye aday teklifiyle gelmemesi gerektiğini, ehliyet ve liyakatın esas olduğunu, buna göre adımları atmakta da kararlı olduklarını belirtti.

“Mütevazı bir aday profili istiyoruz”

Gurur, kibir abidesi insanların AK Parti’de yer alamayacağını belirten Başkan Erdoğan, adayın da bir karşılığının olması gerektiğini, sadece partinin karşılığına sığınan bir adaylık değil, adayın da prim yapması gerektiğini, tuttuğunu koparacak, mütevazı bir aday profili istediklerini söyledi.

“Önce gönlüne gireceğiz, sonra oyunu isteyeceğiz”

FETÖ ve PKK gibi terör örgütlerine bulaşmamış olması şartı ile AK Parti'nin kapılarının herkese açık olduğunu belirten Başkan Erdoğan, “Bu vasıftaki kimselerin partimize gelmelerini beklemeden gidip kendimiz bulacağız. Milletimizin gönlüne girmeden oyuna talip olamayız. Önce gönlüne gireceğiz, sonra oyunu isteyeceğiz!” dedi.

“İdlib’de 12 gözlem noktası Türkiye’ye ait”

Başkan Erdoğan, büyük devlet olmak demek içeride ve dışarıda pek çok meseleyi aynı anda başarıyla yönetmek demek olduğunu, Türkiye’nin içeride disiplin, değişim üzerine kurulu ekonomik programını uygularken, dışarıda da adımlar atmaya devam ettiğini, Cenevre sürecinin derde derman olmadığını, o yüzden Astana sürecini başlattıklarını, bu çalışmayla bir süreç oluştuğunu, Soçi-Ankara-Tahran sürecinin devam ettiğini, ardından bir Soçi zirvesi de yaptıklarını, İdlib'de kötü giden süreçte Soçi'de bir muhtırayla ateşkes sürecinin devam ettiğini, İdlib çevresinde 12 gözlem noktasının Türkiye’ye ait olduğunu, 10 noktasının Rusya Federasyonu’na, 6 gözlem noktasının da İran'a ait olduğunu, bu muhtıra ile buraları güçlendirdiklerini, rejimin İdlib'i tehdidi konusunda Rusya, içeride de Türkiye olarak her türlü tedbirin alındığını ifade etti.

“Masada varsanız sözünüz geçer”

Bölgede masada olunduğu sürece sözün geçtiğini belirten Başkan Erdoğan, “Artık bütün savaşlarda alanda varsanız, masada varsanız sözünüz geçer. Onun için baştan itibaren dünya 5'ten büyüktür dedik. Bunu sonuna kadar devam ettireceğiz. Alana sürdüğümüz bir tezimizdir. Bunu da kabul ettireceğiz” dedi.