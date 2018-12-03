Başkan Erdoğan o kareyi yorumladı: Vatanseverlik diye bir derdi yok!

Başkan Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun PKK sevici Sevim Dağdelen ile aynı kareye girmesini sert bir dille eleştirdi.

Güncellenme 03 Aralık 2018 09:41

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz günlerde Almanya ziyareti kapsamında Almanya Federal Meclisi’ne gitti ve burada Sosyal Demokrat Partisi (SPD) üyesi milletvekilleri ile bir araya geldi.

Kılıçdaroğlu’nun bu ziyareti sonrasında yanında bulunan bir kadın milletvekili ise dikkatlerden kaçmadı.

Küstah çağrıyı yapan vekiller aynı karede

CHP’nin kendi genel başkanlığı döneminde her seçim PKK’nın siyasi kolu HDP ile gizli-açık ittifak yapmasını sağlayan Kılıçdaroğlu, Almanya ziyareti sırasında NATO'nun Türkiye'ye müdahale etmesi gerektiğini söyleyen Almanya Sosyal Demokrat Partisi milletvekili Sevim Dağdelen ile aynı kareye girdi.

Erdoğan o fotoğrafa ne dedi?

Bu kare basın mensuplarında Başkan Recep Tayyip Erdoğan’a soruldu. Erdoğan, bu karenin CHP liderinin nerede durduğunu gösterdiğini, vatanseverlik diye bir derdinin olmadığını, o partinin toplantılarında, o ismini zikredilen kadının terör örgütünün bayrakları ile konuşurken resimleri olduğunu, bu kişilerle yan yana olmasının doğru olmadığını, bunların halka en doğru şekilde anlatılması gerektiğini söyledi.