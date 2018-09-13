Başkan Erdoğan, Nazarbayev'i böyle karşıladı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanı Nazarbayev'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin giriş kapısında karşıladı.

Güncellenme 13 Eylül 2018 17:28

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'ya resmi ziyarette bulunan Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin ana giriş kapısında resmi törenle karşıladı. Tören alanındaki yerlerin alınmasının ardından 21 pare top atışı eşliğinde iki ülkenin milli marşları çalındı.

Türkçe selamlama

Kazakistan Cumhurbaşkanı Nazarbayev, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı Türkçe "Merhaba asker" diyerek selamladı. Törende tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerler yer aldı. Nazarbayev'in Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı Türkçe "Merhaba asker" diyerek selamlası dikkatlerden kaçmadı. Heyetlerin takdiminin ardından ülkelerinin bayrakları önünde tokalaşarak basın mensuplarına poz veren Erdoğan ve Nazarbayev, daha sonra baş başa görüşmeye geçti.

Ortak basın toplantısı düzenlenecek

Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey Oturumu'na ve anlaşmaların imza törenine de iştirak edecek Erdoğan ve Nazarbayev, ortak basın toplantısı düzenleyecek.

Törende hazır bulunan isimler

Törende Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan hazır bulundu.