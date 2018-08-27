Başkan Erdoğan, May ile görüştü

Başkan Erdoğan ve İngiltere Başbakanı May ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi

Güncellenme 27 Ağustos 2018 14:48

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere Başbakanı Theresa May ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Edinilen bilgiye göre, iki lider bölgesel konularla ilgili fikir teatisinde bulundu. Ayrıca iki lider iki ülke hazine bakanlarının en kısa sürede bir araya gelmesi konusunda anlaşmaya vardıkları açıklandı.

Yatırımlar geliştirilecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İngiltere Başbakanı May, ikili ekonomik ve ticari ilişkileri, karşılıklı yatırımları daha da geliştirmenin önemine dikkati çekti.

İdlib konusuna da değinildi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile İngiliz mevkidaşlarının en kısa sürede bir araya gelmelerinin kararlaştırıldığı görüşmede, başta İdlib olmak üzere Suriye'deki son gelişmelere de değinildiği kaydedildi.