Başkan Erdoğan, Malcolm X’in kızlarını kabul etti

ABD'ye giden Başkan Erdoğan, insan hakları savunucusu Malcolm X’in kızlarını kabul etti.

Güncellenme 24 Eylül 2018 12:57

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, BM’nin 73. Genel Kurulu’na katılmak için gittiği ABD’nin New York şehrinde resmi temaslarına devam ediyor.

Malcolm X'in kızları ile görüştü

Başkan Erdoğan, eşi Emine Erdoğan’la birlikte ABD’li siyasetçi ve insan hakları savunucusu Malcolm X’in kızları Qabilah ve Ilyasah’ı kabul etti.

Malcolm X kimdir?

19 Mayıs 1925 tarihinde Nebraska eyaletinde dünyaya gelen Malcolm X’in gerçek adı Malcolm Little'dır. Babası Reverend Earl Little, siyahilerin Amerika'da hiçbir zaman hak ettikleri özgürlüğe kavuşamayacağını düşünen bir Baptist idi.

Babası Reverend Earl, 4 kardeşini beyazlar tarafından işlenen cinayetlere kurban vermiş ve kendisi de 1931 senesinde faili meçhul bir cinayete kurban gitmiştir. Babasının hayatını kaybetmesi üzerine Malcolm ve kardeşleri çeşitli ailelerin yanına, annesi ise akıl hastanesine yerleştirilmiştir.

Evlatlık verildiği ailenin yanında, Massachusetts'te ilkokulu bitirdi. Lise yıllarında parlak bir öğrenci olan Malcolm, avukat olma hayalleri kuruyordu. Bu hayalini duyan öğretmeni, avukatlığın siyahiler için gerçekçi bir hayal olmadığını söyledi ve bu söz üzerine Malcolm eğitimini yarıda bıraktı.