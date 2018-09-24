Başkan Erdoğan: Kudüs'ü, İsrail'in ihtiraslarına kurban etmeyeceğiz!

Başkan Erdoğan, BM'nin Bosna'da, Kosova'da, Ruanda'da, Yemen'de, Filistin'de, Arakan'daki gibi Suriye'de de sessizliğe gömüldüğünü söyledi.

Güncellenme 24 Eylül 2018 13:13

New York kentinde TURKEN Vakfı'nın Gala Yemeği'nde konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, BMGK gibi kurumların Bosna'da, Kosova'da, Ruanda'da, Yemen'de, Filistin'de, Arakan'daki gibi Suriye'de de sessizliğe gömüldüğünü söyledi.

“Kudüs'ü, İsrail'in ihtiraslarına kurban etmeyeceğiz"

“Barış şehri, üç semavi dinin mukaddes şehri Kudüs'ü, İsrail'in ihtiraslarına kurban etmeyeceğiz" ifadelerini kullanan Başkan Erdoğan, son İdlib krizinde olduğu gibi, tek bir sivilin dahi burnunun kanamaması için diplomatik alanda yoğun çabalar yürüttüklerini, bu gayretlerin meyvesini almaya da başladıklarını, gelecek dönemde Fırat'ın doğusunu da kapsayacak şekilde, Suriye'nin içindeki güvenli bölgeleri artırmaya devam edeceklerini, Türkiye’ye yönelik terör tehdidi son bulana ve Suriye'nin geleceğine kast eden çetelerin kökü kazınana kadar mücadeleyi sürdüreceklerini ifade etti.