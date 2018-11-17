Başkan Erdoğan: İsteseniz de istemeseniz de yapacağız!

Başkan Erdoğan; çevrecilik adına yakıp yıkanların ve Gezi olaylarını yapanların millet bahçelerine bakmaları gerektiğini söyledi.

Güncellenme 17 Kasım 2018 16:50

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'un yeni millet bahçelerinin açılışında vatandaşlara hitap etti.

“İsteseniz de istemeseniz de yapacağız"

18 ildeki 33 millet bahçesinde yapılan çalışmaların son aşamaya geldiğini belirten Başkan Erdoğan, "Biz Kanal İstanbul diyoruz, onlar yaptırmayız diyor. Yapacağız, yapacağız.. İsteseniz de istemeseniz de yapacağız" açıklamalarında bulundu.

“Gerçek çevrecilik millet bahçelerinde”

AK Parti hükümetinin tüm hizmetlerine karşı çıkanları hatırlatan Erdoğan, çevrecilik adına yakıp yıkanların, Gezi olaylarını yapanların, ülkenin hayrına her işin karşısına dikilenlerin, gelip şu millet bahçelerine bakmaları gerektiğini, gerçek çevreciliği burada göreceklerini söyledi.

“Bu işi sadece AK Parti yapar”

Başkan Erdoğan, halka söz verdiklerini, bu işi sadece AK Parti’nin yapabileceğini, farklarının bu olduğunu, 18 ildeki 33 millet bahçesine yönelik çalışmaların son aşamaya geldiğini ifade etti.

“Kişi başına düşen yeşil alanın oranı yüzde 10 arttı”

Başkan Erdoğan, “Biz Kanal İstanbul diyoruz, onlar yaptırmayız diyor. Yapacağız, yapacağız.. İsteseniz de istemeseniz de yapacağız. 5 millet bahçesinin açılmasıyla İstanbul'da kişi başına düşen yeşil alanın oranı yüzde 10 artıyor” dedi.

“Her türlü düşüncenin hayat bulması birilerini rahatsız etti”

Çevrecilik adına yakıp yıkanların, Gezi olaylarını yapanların, ülkenin hayrına her işin karşısına dikilenlerin millet bahçelerine bakmaları gerektiğini belirten Başkan Erdoğan, bu kişilerin gerçek çevreciliği ancak böyle göreceğini, Türkiye'yi özellikle de şehirleri yemyeşil hale getirene kadar durmadan usanmadan çalışacaklarını, Türkiye'nin her türlü düşüncenin hayat bulabildiği bir ülke olmasının birilerini rahatsız ettiğini söyledi.

“CHP’nin oyununa gelmedik”

Başkan Erdoğan, Türkiye’nin tek parti devrinden beri milleti aşağılayan, küçümseyen, hakaret eden, kendi marjinal yaklaşımlarını topluma dayatmak isteyen azgın azınlığın oyunlarıyla sarsılacak bir ülke olmadığını, CHP’nin de oyununa gelmediklerini belirtti.

“İzin vermeyiz”

İstiklal Marşı'yla Safahat'ı yastık altı kitabı olarak koyduk ve öyle büyüdüklerini anlatan Başkan Erdoğan, “Milletimizin de bizim de karnımız bu bayat oyunlara toktur. Türkiye'de ne Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal'e, ne de inancından, meşrebinden, kılık kıyafetinden dolayı herhangi bir vatandaşımıza hakaret edilmesine izin vermeyiz” dedi.