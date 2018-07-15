15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki anma gecesinde halka hitap eden Başkan Erdoğan, "İdam müzakere masasında, şehitlerimizin kanını asla yerde bırakmayacağız" dedi.

Güncellenme 15 Temmuz 2018 22:49

15 Temmuz hain darbe girişiminin ikinci yıldönümünde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde düzenlenen programa Başkan Recep Tayyip Erdoğan da katıldı.

Burada halka hitap eden Başkan Erdoğan, 15 Temmuz gecesi FETÖ'cü alçaklar karşısında kanlarıyla destan yazan, ezanımıza, bayrağımıza, bağımsızlığımıza sahip çıkan tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum.

Asım'ın nesli diyordum ya nesilmiş gerçek, işte çiğnetmedi namusunu çiğnetmeyecek.

Şüphesiz hiçbir zafer altın tepside sunulmaz.

Bugün hem derin bir kederi hem de büyük bir gururu aynı anda yüreğimizde hissediyoruz.

Bu zafer, milletimizin direnişi yanında o gece tanklara, uçaklara meydan okuyan şehit ve gazilerimizin cesaretinin sonucudur.

Bu millet, FETÖ eliyle Türkiye'nin hizaya sokulmasına, terbiye edilmesine, müstemlekecilerin uydusu haline getirilmesine izin vermemiştir. Ben bu milletin bir ferdi olmakla iftihar ediyorum.

Silah ve bomba seslerinin gecenin karanlığını deldiği o gece Türk milleti cesareti, dirayeti ve mücadelesiyle bu topraklarda Çanakkale ruhunun, Kuvayı Milliye şuurunun halen diri olduğunu göstermiştir.

15 Temmuz, Türk milletinin yeniden dirilişinin, şahlanışının, iradesine yönelik saldırılar karşısında tekrar kıyama kalkmasının adıdır.

Bu milletin huzurunu kaçıranlar karşılarında bizleri bulacak, ordumuzu bulacak, polisimizi bulacak, güvenlik korucularımızı bulacak.

Yeni yönetim sistemiyle, Türkiye'nin tüm dünyada sıçrayışını hep birlikte göreceğiz.

İdam müzakere masasında, şehitlerimizin kanını asla yerde bırakmayacağız" ifadelerini kullandı.