Başkan Erdoğan çok kızdı: Bu kez kesin kapatın!

Merdiven altı dershaneciliğin devam ettiğini öğrenen Başkan Erdoğan, Bakan Selçuk'a kapatılması yönünde talimat verdi.

Güncellenme 31 Ağustos 2018 12:01

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 'tek ders kursu' adı altında açılan merdiven altı dershanelerin kapatılması talimatını verdi. Bu talimat kapsamında harekete geçen Milli Eğitim Bakanlığı, ikinci kez kaçak dershanecilik yapan kurslara ilişkin denetim ve kapatma operasyonu başlattı.

Halisdemir sayesinde duydu

15 Temmuz’un unutulmaz ismi Şehit Ömer Halisdemir’in oğlu Doğan Ertuğrul Halisdemir’in sınava hazırlık için dershaneden geldiğini söylemesi üzerine merdiven altı dershaneciliğin hala devam ettiğini öğrendi.

Bakan Selçuk çalışma başlattı

Sabah’ın haberine göre, dershanelerin yeniden halkın parasına göz diktiğini öğrenen Başkan Erdoğan, Milli Eğitim Bakanlığı'nı arayarak "Hani kapanmıştı bu dershaneler. Bu kez kesin kapatın bu dershaneleri" diye talimat verdi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk kursların kapatılması için çalışma başlattı.

Kapatılma süreci başlatılacak

Tek ders kursu adı altında MEB’den izinsiz alan tüm merkezlerin sınava hazırlık olarak dershanecilik yaptıkları tespit edildi. Ailelerin bu sene kurslara ücretleri ödedikleri ve öğretmenlerle sözleşme yapıldığı için MEB, gelecek yıl için ailelere bu kurslara çocuklarını göndermemeleri duyurusu yapılacak. Merkezlerle ilgili idari işlem yapılarak kapatılma süreci başlatılacak.