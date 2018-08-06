Başkan Erdoğan, Çamlıca'daki kuleyi inceledi

Başkan Erdoğan, Küçük Çamlıca TV-Radyo Kulesi inşaatında incelemelerde bulundu.

Güncellenme 06 Ağustos 2018 15:00

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Çamlıca’da görüntü kirliliği oluşturan oluşturan antenlerin ve anten kulelerinin tek bir noktada toplanması için yapımına başlanan Küçük Çamlıca TV-Radyo Kulesi inşaatında incelemelerde bulundu.

Bir saat inceleme yaptı

Başkan Erdoğan, öğle saatlerinde Kısıklı'daki evinden çıkarak Küçük Çamlıca TV-Radyo Kulesine geçti. Başkan Erdoğan kulede yaklaşık 1 saat incelemede bulundu.

Uysal ve Şahin de eşlik etti

Başkan Erdoğan'a Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, İstanbul Valisi Vasip Şahin ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal eşlik etti.

Vatandaşlarla sohbet etti

Yetkililerden çalışmalara ilişkin bilgi alan Başkan Erdoğan, daha sonra radyo ve televizyon kulesinden ayrıldı. Erdoğan Çamlıca'dan ayrılırken parkta bulunan vatandaşların yanına giderek bir süre sohbet etti.