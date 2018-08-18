Başkan Erdoğan, bu sözlerle ABD'ye meydan okudu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'ye seslenerek, "oyununuzu gördük ve meydan okuyoruz" dedi.

Güncellenme 18 Ağustos 2018 16:16

AK Parti'nin merakla beklenen 6. Olağan Kongresi'nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Biz de onlara diyoruz ki, oyununuzu gördük ve meydan okuyoruz” dedi.

“Nice tuzakları hep imanıyla boğdu”

ABD’nin Türkiye’yi ekonomi, yaptırım, kur, döviz, faiz, enflasyonla tehdit ettiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Onlara diyoruz ki oyununuzu gördük ve meydan okuyoruz. Biliyoruz ki iman varsa, imkan da vardır. Milletimiz bugüne kadar nice ihanetleri, nice tuzakları hep imanıyla boğmuştur” ifadelerini kullandı.

“AK Parti karanlık odakların dümen su taşımadı”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti olarak karanlık odakların dümen suyuna girmediklerini, güçlerini darbecilerden, vesayet odaklarından değil milletten aldıklarını, talep ve beklentilere göre icraat yaptıklarını, medeniyetin köklerini Medine'nin minberinde, Mescid-i Aksa'nın minaresinde aradıklarını, Türkiye’yi çok sevdiklerini, bu neden Türkiye’ye birinci sınıf demokrasi, hizmet, ekonomi yakışır dediklerini, bunun için çalışıp, mücadele ettiklerini, hep inşa etmenin, üretmenin, büyütmenin peşinde olduklarını söyledi.

“Tehditlerin kaynağını kurutacağız”

Türkiye'nin sınır güvenliğinin sınır ötesinden başladığı inancıyla yürütülen operasyonları genişleterek devam ettireceklerini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye ve Irak'tan Türkiye’ye yönelen tehditleri ne pahasına olursa olsun kaynağında kurutmakta kararlı olduklarını belirtti.

“AK Parti sizler sayesinde bugünlere geldi”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, millete verilen sözü tutmanın bahtiyarlığıyla burada bulunduğunu, AK Parti teşkilatında görev almış herkese şükranlarımı sunduğunu, Türkiye'de teşkilatın faaliyetlerinde her seviyedeki kadrolarına hanımlara ve gençlere özel önem veren tek partinin AK Parti olduğunu, AK Parti’nin halk sayesinde bugünlere geldiğini, nice 17 yıllara AK Partililerle ulaştıracağını söyledi.

“AK Parti hicrettir”

AK Parti kağıt üzerinde 14 Ağustos 2001 tarihinde kurulmuş bir parti olduğunu hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kağıt üzerinde 60 kurucu üyeyle kurulmuş bir parti olduğunu, AK Parti'nin asıl kurucusunun milletin bizatihi kendisi olduğunu, AK Parti’nin başlangıç ve AK Parti hicret olduğunu belirtti.