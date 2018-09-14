Başkan Erdoğan, Almanya'da miting yapabilir

Başkan Erdoğan, Almanya'ya yapacağı ziyarette gurbetçi Türklere teşekkür konuşması yapacak.

Güncellenme 14 Eylül 2018 12:07

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 27-29 Eylül tarihleri arasında Almanya’ya yapacağı ziyaret kapsamında Avrupa’da yaşayan Türklerle bir araya gelecek. Son olarak üç sene önce burada yaşayan Türklerle buluşan Başkan Erdoğan, bu ziyareti sırasında Almanya'da yaşayan gurbetçilere seslenmesi bekleniyor.

Gurbetçilere ne zaman hitap edecek?

Hürriyet'in haberine göre, yetkililer Başkan Erdoğan'ın gurbetçilerle buluşmasının adresi ve zamanı üzerinde çalışıyor.

Türklerin yoğun olduğu Köln’de buluşacak

Erdoğan'ın, Türklerin yoğun yaşadığı Köln'de Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'ne bağlı Merkez Camisi'nin açılışında gurbetçilere seslenebileceği belirtilirken, talep hakkında Almanya'dan cevap bekleniyor. Program, Almanya'dan gelecek yanıtla netlik kazanacak.

Teşekkür konuşması olacak

Erdoğan'ın gurbetçilere yapacağı konuşmada 24 Haziran'da yurtdışındaki Türk vatandaşlarından alınan oylar dolayısıyla teşekkür konuşma yapması bekleniyor.

Daha önce izin verilmemişti

Erdoğan, son olarak 10 Mayıs 2015 tarihinde Almanya'nın Karlsruhe şehrinde DM Arena'da düzenlenen gençlik buluşması etkinliğine katılmıştı. 15 Temmuz 2016 darbe girişiminden sonra Almanya, güvenlik gerekçesiyle Köln'de düzenlenen ‘Darbeye Karşı Demokrasi Mitingi'nde Erdoğan'ın telekonferans yoluyla vatandaşlara seslenmesine izin vermemişti.