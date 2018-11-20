Başkan Erdoğan, AİHM'in Demirtaş kararı için ne dedi?

Başkan Erdoğan, AİHM'in Demirtaş serbest kalsın kararının Türkiye'yi bağlamadığını söyledi.

Güncellenme 20 Kasım 2018 14:52

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AİHM’in Selahattin Demirtaş serbest bırakılması yönündeki kararı hakkında konuştu. Başkan Erdoğan, AİHM’in kararının Türkiye’yi bağlamadığını ifade etti.

AİHM’in kararı bizi bağlamaz

Meclis’te gazetecilere açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, AİHM'in Demirtaş kararı kararının Türkiye’yi bağlamadığını, bugüne kadar örgütle ilgili çoğu kararların hepsinin aleyhe olduğunu, karşılığında yapılabilecek çok şey olduğunu, karşı hamlenin de yapılacağını, terörün devam ettiğini söyledi.

Bahçeli ile görüşme

Başkan Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile yarın saat 16:00'da yapacakları görüşme hakkında da açıklamalarda bulundu. Erdoğan, her iki tarafın açıklamalarının da görüldüğünü, Cumhur İttifakı’nda bir sorun olmadığını, liderler olarak seçim ittifakını masaya yatıracaklarını, her iki taraf için de iyi olabilecek sonuca varacaklarını, tabanlarında da beklentisinin bu yönde olduğunu belirtti.