Başkan Erdoğan, ABD'nin kararına bu sözlerle meydan okudu!

Başkan Erdoğan, Türkiye’nin oyunu gördüğünü, Trabzon’dan ilan ettiğini, ABD’nin bu yaptırım kararına meydan okuduğunu söyledi.

Güncellenme 12 Ağustos 2018 20:42

Trabzon'da İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin oyunu gördüğünü, Trabzon’dan ilan ettiğini, ABD’nin bu yaptırım kararına meydan okuduğunu söyledi.

“Bu açık ifadeyle ekonomik savaştır”

Provokasyonla, darbeyle yapamadıklarını şimdi para ile gerçekleştirmeye çalıştıklarını belirten Başkan Erdoğan, buna açık ifadeyle ekonomik savaş denildiğini, teslim olunmayacağını, ABD’nin bu şekilde Türkiye’nin üzerine gelmesine karşın, Türkiye’nin de başka yollarla işini yürütmenin çarelerine bakacağını ifade etti.

“Bunun adı Türkiye'ye operasyon çekmektir”

Başkan Erdoğan, döviz kurunun 15 Temmuz öncesi 2,8 liradan 6 lirayı geçmesinin ekonomik mantıklı izahı olmadığını, bu durumun ekonomik hiçbir sebebinin olmadığını, bunun adının Türkiye'ye operasyon çekmek olduğunu, amaçlarının ülkenin savunma mekanizmalarını etkisiz hale getirerek Türkiye'yi tüm alanlarda temsil almak olduğunu söyledi.

“Türkiye'ye boyun eğdiremeyecekler”

Türkiye’nin ABD’nin stratejik ortağı olduğunu, Türkiye’nin ABD ile Afganistan'da, Somali'de, Bosna'da beraber olduğunu, böyle stratejik bir ortağın YPG/PYD gibi terör örgütlerini sahiplenerek bir kenara koyulamayacağını, bir papaz için 81 milyonluk Türkiye'nin feda edilemeyeceğini, gereği neyse bir hukuk devleti olarak onun yapılacağını, kalkıp da talimatla Türkiye'ye boyun eğdiremeyeceklerini belirtti.

“Demir çelikte vergileri artırıyor”

ABD’nin hukuk dilinden anlamadığını ifade eden Başkan Erdoğan, “Başka dilden anlıyorlar. Biz o dilleri de konuşmasını biliriz. Biz hukuk diliyle konuşmaya devam edeceğiz. Tüm dünyaya ticaret savaşı açanlara cevabımızı yeni ittifaklara, pazarlara yönelerek veririz. Demir çelikte vergileri artırıyor. Dünya Ticaret Örgütü kuralları içinde böyle bir şey yok” dedi.