Başkan Erdoğan, ABD'de "We love Erdoğan" sloganlarıyla karşılandı

ABD'de "We love Erdoğan" sloganlarıyla karşılanan Başkan Erdoğan'a çok sayıda Müslüman Amerikalı sevgi gösterisinde bulundu.

Güncellenme 24 Eylül 2018 11:10

ABD’de düzenlenen programa katılan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türk vatandaşlarca coşkuyla karşılandı. Burada Başkan Erdoğan’la bir süre görüşen Filistinli Ebubekir Serag, çok mutlu olduğunu, bunun gerçek olduğuna inanamadığını, 78 yaşında olduğunu ve hayatı boyunca hiçbir lideri sevmediği kadar Erdoğan'ı sevdiğini, imkanının olması durumunda bütün isteği ile hayatından alıp ona verirdim dedi.

"We love Erdoğan"

ABD’de yaşayan Türk ve Amerikalı Müslümanlar, Başkan Erdoğan’ı büyük bir coşku ile karşıladı. Katılımcılar ellerinde "We love Erdoğan", "We Love Türkiye" yazılı pankartlar ve Türk bayraklarıyla Başkan Erdoğan'ı selamladı.

“100 milyonların gönlünde taht kurdunuz”

TASC Eş Başkanı Halil Mutlu programda yaptığı konuşmada, "Bu süreçte bazı devletlerin küresel sorunları siyasi çıkarlar adına Müslümanların öldürülmesini karşı çıkmak bir yana burada işlenen insanlık suçuna açıktan destek olduklarına tanıklık ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanım tam bu noktada ezberleri bozan, adalet ve insanlık onuruna sahip çıkan dik duruşunuz ve hakikat anlayışınızla Müslümanlar başta olmak üzere dünyanın her yerinde 100 milyonların gönlünde taht kurdunuz” dedi.

“Türkiye mazluma sahip çıktı”

ABD Müslüman Organizasyonları Konseyi Genel Sekreteri Usame Cemal ise Türkiye'nin ümmete yaptığı yardımlar ve batıyla kurduğu güçlü ilişkilerle kendini geliştirdiğini belirterek, "Yüksek bedeller ödemek zorunda kalsa bile Türkiye mazluma sahip çıktı. Şimdi de kendi modern tarihini yazıyor. Arakan'da, Yemen'de, Suriye'de her yerde." görüşünü paylaştı. Türkiye'nin Rusya ile vardığı Soçi mutabakatını anımsatan Cemal, "Dünyanın 5 süper gücü İdlib'deki krize bir çözüm bulamazken bunu siz yaptığınız. Dünya'nın gerçekten 5'ten büyük olduğunu gösterdiniz" ifadelerini kullandı.

“Hayatımdan alıp onun güvenliği ve selameti için verirdim”

Öte yandan program sürerken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanına giderek kendisiyle bir süre görüşen Filistinli Ebubekir Serag, açıklamalarda bulundu. California'daki Glendale İslam Merkezi Başkanı Serag,"Çok mutluyum, bu benim için bir rüyadan daha fazla bir şey. Bunun gerçek olduğuna bile inanamıyorum." dedi. Serag, "78 yaşındayım ve hayatım boyunca hiçbir lideri sevmediğim kadar Erdoğan'ı sevdim. İmkanım olsa bütün isteğimle hayatımdan alıp onun güvenliği ve selameti için verirdim." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın insanlığa hizmet konusunda sorumlu davrandığını kaydeden Serag, "Kendisine 3 sayfalık bir mektup verdim ve tüm ümmetin arkasında olduğunu anlattım" şeklinde konuştu.