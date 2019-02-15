Başkan Cengiz'den taraftarlara CAS müjdesi

Galatasaray Kulübü Başkanı Cengiz, CAS yaptıkları itirazın kabul edildiğini, UEFA ile olan yapılandırma anlaşmasının süreceğini açıkladı.

Güncellenme 15 Şubat 2019 16:05

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, CAS yaptıkları itirazın kabul edildiğini, UEFA ile olan yapılandırma anlaşmasının süreceğini açıkladı.

Mustafa Cengiz, kulüp televizyonunda yaptığı açıklamada; CAS’a yapmış oldukları itirazın kabul edilmesi sürecinde, mali durumların düzenli iyiye gitmesinin, Galatasaray'ın diğer Avrupa kulüplerine oranla çok daha iyi bir performans göstermesinin etkili olduğunu söyledi.

UEFA'dan gelmesi muhtemel bir men tehlikesinin tamamen ortadan kalktığını ifade eden Cengiz, komitenin Galatasaray’ın yeniden yargılanmasını istediğini, kulüp olarak bundan rahatsız olduklarını, kulüp olarak her şeylerinin ortada olduğunu, kendi iç denetimleri dışında UEFA’nın denetçileri ve uluslararası denetçiler tarafından da denetlendiklerini, bu karara CAS'ta itiraz etme kararı aldıklarını, 5 Ekim 2018'de alınan yeniden inceleme kararına belirtti.

Mustafa Cengiz, 15 Ekim 2018'de CAS nezdinde Cenevre'de itiraz ettiklerini, uluslararası bir hukuk bürosundan danışman tutarak davayı açtıklarını, yaklaşık 4 aylık ciddi bir inceleme sonucunda CAS kararının 14.30 itibarıyla açıklandığını, CAS'ta davayı kazandıklarını, bunu bütün camiaya müjdelediğini, bunun gelecek üç yılı kapsadığını, itirazın kabul edildiğini, komitenin yeniden yargılama başvurusunun reddedildiğini, disiplin komitesinin kararının uygulanacağını, yapılandırma anlaşmasının devam edeceğini söyledi.