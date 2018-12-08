Başkan adayını beğenmeyen CHP'liler istifa etti

Kahramanmaraş'ta belediye başkan adayını beğenmeyen CHP'liler, partiden istifa etti.

Güncellenme 08 Aralık 2018 15:16

Kahramanmaraş Pazarcık’ın CHP ilçe teşkilatında, 44 parti üyesi belediye başkanı adayını beğenmedikleri için istifa ettiklerini duyurdu.

Haydar İkizer’in adaylığını kabul etmedi

CHP’nin Pazarcık ilçe teşkilatına giden bir grup partili, belediye başkan adayı belirlemede görüşlerinin alınmadığını, aday olan Haydar İkizer'in adaylığını kabul etmediklerini ve bu nedenle istifa ettiklerini belirtti.

Yönetimden de istifa edenler olabilir

İstifa dilekçelerini parti teşkilatına veren CHP’liler hakkında konuşan partinin Pazarcık İlçe Başkanı Veysel Şevran, yönetimde de istifayı düşünenlerin olduğunu, yönetim olarak istifa edip etmeyeceklerine pazartesi günü yapılacak toplantıda karar vereceklerini söyledi.

Üyeler istifa dilekçelerini verdi

CHP üyeleri, istifa dilekçelerini İlçe Başkanı Veysel Şevran'a vererek, partiden ayrıldı. İlerleyen günlerde istifaların artması bekleniyor.