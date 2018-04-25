Basına kapalı görüştüler, Gül sorusunu cevapsız bıraktılar

CHP Lideri Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Lideri Akşener bir araya geldi.

Güncellenme 25 Nisan 2018 14:35

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener iki görüşme sonrası ortak basın açıklaması yaptı. Akşener Cumhurbaşkanı adayı olduğunu vurguladığı açıklamasında, CHP'den 15 milletvekilinin İYİ Parti'ye geçmesiyle ilgili Kemal Kılıçdaroğlu'na teşekkür etti. Akşener ve Kılıçdaroğlu, Abdullah Gül'ün adaylığına dair soruyu ise cevapsız bıraktılar.

"Türkiye ve milletimiz iyi olacak"

Akşener, Kılıçdaroğlu'nu ziyaret sebebinin üstün demokrasi hareketine teşekkür etmek olduğunu, 25 Ekim'de kurulduklarını, 1 Nisan'da kurultaylarını yaptıklarını, 100 bin imza ile İYİ Parti'nin cumhurbaşkanı adaylığını sürdürmek istediğini, bir demokrasi katliamının önüne geçildiğini, CHP'ye tekrar teşekkür ettiğini, partisinin sloganının "Türkiye ve milletimiz iyi olacak" olduğunu ifade etti.

"Demokrasi getireceğiz"

Kılıçdaroğlu, demokrasiyi savunanlar olarak hangi parti olursa olsun 24 Haziran ve 25 Haziran'da bu ülkeye gerçek anlamda demokrasiyi getireceklerini, bundan yüzde yüz emin olduğunu, demokrasi birlikteliğini sürdürmenin önemli olduğunu düşündüğünü söyledi.

Kılıçdaroğlu'na tam yetki

CHP Parti Meclisi, dünkü toplantısının ardından genel başkan Kılıçdaroğlu’na ittifak için yetki vermişti. Öte yandan CHP milletvekillleri, bugün 16.00’da parti genel merkezinde toplanacak.