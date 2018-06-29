Basın dünyasında Alaattin Çakıcı paniği!

Alaattin Çakıcı'nın bazı gazetecileri hedef alması paniğe neden oldu.

Güncellenme 29 Haziran 2018 14:57

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin hastanede ziyareti ile gündeme gelen tutuklu Alaattin Çakıcı'nın Karar gazetesi yazarlarını hedef alan bir açıklama yaptı.

Karar Gazetesi'nin haberinde, "Alaattin Çakıcı'nın Cumhurbaşkanı'na yönelik ifadelerini, 'Erdoğan'a küstah sözler' başlığıyla haberleştiren Karar gazetesini hedef alan yeni bir açıklama yayınladı. Basın danışmanı aracılığıyla servis edilen açıklamada KARAR gazetesi yazarlarını isim vererek hedef alan Çakıcı, gerçekle ilgisi olmayan ifadelerle ağır hakaretlerde bulundu" denildi.

Çakıcı'nın hedef aldığı isimlerin AK Parti ve MHP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı'na karşı oldukları iddia edilirken, Çakıcı'nın, "İttifakın düşmanı benim düşmanımdır" dediği öğrenildi.

Yeni Şafak gazetesi yazarı Kemal Öztürk, Çakıcı'nın açıklamasında yer alan kişilerin hepsine koruma verildiğini duyurdu. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin gazetelere verdiği 70 kişilik listeyi de hatırlatan Öztürk, "Gazetelerde isim ilanları, ölüm tehditleri… şaşkınız, ne oluyor böyle?" diye yazdı.