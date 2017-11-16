Başbakan Yıldırım'dan yeni sınav sistemi açıklaması

Başbakan Binali Yıldırım, Ankara'da düzenlenen toplu açılış töreninde TEOG'un yerine gelen sınav sistemiyle ilgili tartışmalara değindi.

Güncellenme 16 Kasım 2017 14:54

Başbakan Binali Yıldırım, toplu açılış töreninde konuşmasında kaldırılan TEOG sınavının yerine getirilen sınavsız sistemle ilgili açıklamalarda bulundu.

Yıldırım şöyle konuştu:

"Ortaokuldan liseye geçişte TEOG kaldırıldı. Yeni gelen sistemin özelliği, 8. sınıftan liseye geçerken isteyen sınava girecek isteyen girmeyecek.Herkes evinin yakınındaki okula gidecek. En iyi okul eve yakın okuldur. Bu prensiple hareket ettik. Olayı döndürüp dolaştırıp basit sistemi anlaşılmaz hale getiriyorlar. Bunlara kulak asmayın, Ben ne diyorsam odur."