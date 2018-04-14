Başbakan Yıldırım'dan üç ülkeye çağrı: Gerçek sorumluluk alın!

Başbakan Yıldırım, ABD, İngiltere ve Fransa'nın Suriye'deki operasyonu değerlendirdi.

Güncellenme 14 Nisan 2018 14:12

AK Parti Esenler 6. Olağan İlçe Kongresi'ne katılan Başbakan Binali Yıldırım, ABD, İngiltere ve Fransa'nın Suriye'deki operasyonuyla ilgili açıklamalar yaptı.

Suriye operasyonu

Başbakan Yıldırım, Suriye'de alçak rejiminin kimyasal silahlarla çocukları, masum insanları katlettiğini, birdenbire dünyanın vicdanı olarak kendilerini gören ülkelerin seslerini yükselttiklerini, 7 yıldır Suriye'de insanların katledildiğini, vahşetin devam ettiğini, bu ülkelerin aklına sadece kimyasal silah kullanıldığında insanlık geldiğini, ne kimyasal silahların ne normal bir silahın hiçbir insanın hayatına kast etmeyi kabul etmediklerini, Suriye'de çözüm isteyenlerin göstermelik vicdan istismarı ile değil gerçekten sorumluluk alarak bu vahşetin sona erdirilmesi için daha çok çalışmaları gerektiğini, sahada rekabet etmenin ülkedeki sorunları çözmeyeceğini söyledi.

Türkiye mazlumların sesi oldu

Bugün bir operasyon düzenlendiğini hatırlatan Başbakan Yıldırım, bunun olumlu bir adım olduğunu, kalıcı bir adım için daha fazlasına ihtiyaç olduğunu, Türkiye'nin iç meseleleri kadar bölgedeki bütün sorunlara hakim olduğunu, gereken adımları attığını, Türkiye'nin BM'de Kudüs için mazlumların gür sesi olduğunu, Doğu Guta'da ve Duma'da yaşanan katliama karşı küresel barış çağrısı yaptıklarını belirtti.

28 Şubat davası

Başbakan Yıldırım, 28 Şubat'ın bir postmodern darbe girişimi olduğunu halkın seçtiği iktidarı uzaklaştırmak, korku ile tehdit ile iş başından uzaklaştırmak için hazırlanmış bir darbe girişimi olduğunu, milletin iradesini tanklarla ezmeye çalışan darbeci zihniyetin o gün böbürlenerek '28 Şubat bin yıl devam edecek' dediğini, 28 Şubat'ın hesap sorularak devam ettiğini, yargının önünde, hukuk devletinde hesabının sorulduğunu, bu ülkede ve demokrasilerde hiç kimsenin yaptığının yanına kar kalmayacağını, o gün hiç hesap sorulamayacakmış gibi afra tafra yapanların bugün 'Biz ettik siz etmeyin' dediğini, yargının gerekeni yaptığını, 28 Şubat'ın acılarını en derinden yaşayan, taviz vermeyen Erbakan'ı rahmetle, minnetle andığını söyledi.