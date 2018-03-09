Başbakan Yıldırım'dan üç konu hakkında kritik açıklama!

Başbakan Yıldırım, Irak'a yapılması planlanan operasyon, şeker fabrikaları ve kadın haklarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Güncellenme 09 Mart 2018 14:32

Gündeme dair sorularını yanıtlayan Başbakan Binali Yıldırım, Irak'ta yapılması planlanan PKK'ya yönelik operasyon hakkında "PKK'ya operasyonda Irak ile temas halindeyiz" ifadelerini kullandı.

Şeker fabrikalarının özelleştirilmesi hakkında da konuşan Yıldırım, bazı isimlerin İslami konulardaki tartışma konusu olan açıklamalarına da değindi.

Kuzey Irak’a operasyon

Kuzey Irak'a ne zaman ihtiyaç duyulursa o zaman operasyon yapıldığını söyleyen Yıldırım, PKK'nın yok edilmesi konusunda Irak ile anlaşıldığını, yakın bir gelecekte daha iyi bir iş birliği gerçekleştirileceğini, PKK'ya operasyon için Irak ile temas halinde olduğunu belirtti.

Şeker Fabrikaları konusu

Şeker fabrikaları hakkında konuşan Yıldırım, fabrikaların daha fazla kapasite ile çalışacağını, özelleştirmede bütün çalışanların haklarının sonunda kadar koruncağını, fabrikaların üretim yapmaması durumunda teminat mektubu olduğunu, ciddi anlamda teminat alındığını, nişasta bazlı şeker üretiminin sıkı denetim altına alınacağını, şeker fabrikasında çalışanların asla bir mağduriyet yaşamayacağını, devletin denetimi ve kontrolü hava edemeyeceğini, bizzat kendisi yapacağını, bu bakış açısı ile çok daha güzel, çok daha verimli olunacağını, milletin kaynağının yeni bir sisteme katılacağını söyledi.

Başbakan Yıldırım sözlerine şöyle devam etti:

"Bu ara mikrofonu eline alan, internetin başına geçen Youtube'un başına oturan ahkam kesiyor. Bilen de bilmeyen de konuşuyor. Milletin duyguları ile oynamaya hiç kimsenin hakkı yok. Diyanet İşleri Başkanı, Din İşleri Yüksek Kurulu konuşur. Kadınlar erkekler asansörde bir arada çıkarsa şöyle olur, böyle olur, deli saçması şeyler bu.

Cumhurbaşkanımızın dediği açık ve seçik, bizim yüce Rabbimiz o. Hepimiz inanıyoruz. Bir kitabımız var Kuran. Yine hepimiz için rehber. Bunlar bizim için ölçüdür, yeterli ölçüdür. Bunun dışındaki şeyler hiçbir şekilde dinin özünü teşkil etmez. Kalkıp tahkir etmeleri, korku salmaları bunlar asla kabul edilemez. Hepimiz aynı yaratanın kullarıyız. Allah'a giden kullar nefes alıp veren canlıların sayısı kadar. Herkes dinini imanını yaşayacak. Konuşacak kim var, bu işte salahiyeti olanlar. "