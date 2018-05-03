Başbakan Yıldırım'dan S&P'ye tepki!

AK Parti'ye aday adaylığı için 7 bin 329 kişinin başvurduğunu belirten Başbakan Yıldırım, son başbakan olarak herkese teşekkür etti.

Güncellenme 03 Mayıs 2018 12:18

AK Parti Grup Toplantısı'ndan konuşan Başbakan Binali Yıldırım, seçimler kapsamında AK Parti'ye aday adaylığı için 7 bin 329 kişinin başvurduğunu belirtti.

“Son başbakan olarak teşekkür ediyorum”

Tam 12 sene milletin önüne gittiklerini belirten Başbakan Yıldırım, AK Parti'nin millete hesap vermeye her zaman hazır olduğunu, AK Parti'nin 16 yıllık karnesinin pekiyilerle dolu olduğunu, halkın demokrasiye sahip çıktığını, Türkiye'nin türbülansa düşmeden bugünlere geldiğini, son Başbakan olarak herkese çok teşekkür ettiğini söyledi.

“AK Parti, tuzakları bir bir bozdu”

Başbakan Yıldırım, büyük sorunları aşarak, büyük badireleri aşarak bugünlere geldiklerini, kalleşlikler, ihanetler gördüklerini, saldırıları hep birlikte aştıklarını, Türkiye üzerinde hesapları olan emperyalist tuzakları birlikte bozduklarını, Cumhurbaşkanının şahsında Türkiye'ye saldırdıklarını, E- muhtıralarla, gezi operasyonlarıyla, 6-7 Ekim kalkışmasıyla, FETÖ, PKK kalleşliğiyle, 15 Temmuz darbe kalkışması ile mücadele ede ede bugünlere geldiklerini, milletin emanetine hep birlikte sahip çıktıklarını, 16 Temmuz'da yaralarımızı sararak yollarına kararlı bir şekilde devam ettiklerini, terörle başaramadıklarını, ekonomik terörle başarmak isteyenlerin bunu asla başaramayacaklarını belirtti.

“Önemli olan milletin verdiği nottur”

S&P'nin Türkiye'nin notunu düşürmesinin gerçeklerle uyuşmadığına dikkati çeken Yıldırım, AK Parti'ye seçim sürecinde zarar verilmek için uğraşıldığını, bu kuruluşların notlarının Türkiye için bir kıymeti olmadığını, AK Parti için önemli olanın milletin verdiği not olduğunu söyledi.

Kaç aday adayı başvuru yaptı?

Başbakan Yıldırım, AK Parti'nin Türkiye'nin en büyük siyasi hareketi olduğunu, 24 Haziran seçimlerine hazır olduklarını, şu ana kadar AK Parti'ye 7 bin 329 aday adayın başvuru yaptığını, bunun bir rekor olduğunu, 5 bin 997 erkek bin 332 kadın 498 engelli 468 gencin başvuruda bulunduğunu, başvuru yapmayan milletvekili sayısının 23 olduğunu ifade etti.

“Güçlü bir Meclis grubuna ihtiyaç var”

Seçim sürecinde 16 yıllık başarıların anlatacağını ama asla kibire kapılmamaları gerektiğini belirten Yıldırım, kendilerine bel bağlayanları hayat kırıklığına uğratmayacaklarını, bugünkü grup toplantısının kendisi tarafından son kez yapıldığını, AK Parti'nin geleceğin Türkiye'si için güçlü bir Meclis grubuna ihtiyaç olduğunu, Türkiye'yi küresel ve bölgesel saldırılara karşı, PKK'ya DEAŞ'a, FETÖ'ye karşı mücadeleyi sürdüreceklerini, ayrıştıran değil birleştiren olacaklarını, 81 milyonun hakkını koruyacaklarını vurguladı.

“Yarın müracaat yapılacak”

Başbakan Yıldırım, 24 Haziran'da güçlü iktidar için millete başvuracaklarını, kirli oyunları milletle birlikte bozacaklarını, bu seçime en sağlam çatı altında girdiklerini, AK Parti'nin çatısının millet olduğunu, bu çatının çökmeyeceğini, AK Parti'nin ittifakı milletle yaptığını, yarın MHP ile birlikte Cumhurbaşkanı adaylığı için müracaat yapacaklarını belirtti