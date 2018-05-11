Başbakan Yıldırım'dan Paşinyan'a cevap

Başbakan Yıldırım, Ermenistan'ın Başbakanı Nikol Paşinyan'ın Türkiye hakkındaki açıklamalarına bu sözlerle cevap verdi.

Güncellenme 11 Mayıs 2018 14:47

Cuma namazı çıkışı basın mensuplarının sorularını cevaplandıran Başbakan Binali Yıldırım, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın, "Türkiye ile ön koşulsuz diplomatik ilişkiler kurmaya hazırız" sözlerine "Ermenistan Türkiye'ye yönelik hasmane tutumundan vazgeçiyorsa ona göre karşılık veririz" sözleri ile yanıt verdi.

"Husumet içinde olmayı arzu etmiyoruz"

Başbakan Yıldırım, "Tabii bir görelim Ermenistan tabi yıllardan beri Türkiye'ye yönelik hasmane tutumunu, Türkiye'nin toprak bütünlüğüne sınırlarına yönelik yanlış tutumlarından vazgeçiyorsa her şeyden vazgeçiyorsa, yeni bir sayfa açmak istiyorsa bunlarla ilgili detayları görüp ona göre karşılık veririz. Biz hiç kimseyle, başta komşularımız olmak üzere husumet içinde olmayı arzu etmiyoruz. Böyle bir yaklaşım varsa bunu tabiatıyla ülkemizin menfaatleri doğrultusunda değerlendiririz" dedi.

Peşinyan ne demişti?

Ermenistan parlamentosunda yapılan oylama sonucunda başbakanlık görevine getirilen muhalif lider Nikol Paşinyan, Türkiye ile ön koşulsuz diplomasiye hazırız mesajı vermişti.