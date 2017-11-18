Başbakan Yıldırım'dan Mehmetçik'e sürpriz ziyaret

Başbakan Yıldırım, sınırın sıfır noktasındaki Dağlıca Tabur Komutanlığını ziyaret ederek, hemşehrisi olan askeri ailesiyle telefonda görüştürüp, sohbet etti.

Güncellenme 18 Kasım 2017 09:01