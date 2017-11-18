Başbakan Yıldırım'dan Mehmetçik'e sürpriz ziyaret
Başbakan Yıldırım, sınırın sıfır noktasındaki Dağlıca Tabur Komutanlığını ziyaret ederek, hemşehrisi olan askeri ailesiyle telefonda görüştürüp, sohbet etti.
Başbakan Yıldırım, Hakkari ziyareti kapsamında helikopterle Yüksekova ilçesindeki Dağlıca Tabur Komutanlığı'na geçerek, burada askerlerle bir araya geldi.
Kamuflaj giyip akşam yemeğini askerlerle birlikte yiyen Başbakan Yıldırım, canlı yayında hemşehrisi olan askeri ailesiyle telefonda görüştürüp, sohbet etti.
Başbakan Yıldırım, Dağlıca ziyaretinin ardından helikopterle Yüksekova Selahaddin Eyyübi Havaalanı'na geçerek ilçeden ayrıldı.