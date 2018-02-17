Başbakan Yıldırım'dan Mattis'in skandal sözlerine tepki!

Başbakan Yıldırım, Almanya ziyareti sonrası uçakta basın mensuplarının gündeme dair sorularını cevaplandırdı.

Güncellenme 17 Şubat 2018 10:07

Belarus- Almanya seyahati dönüşü uçakta basın mensuplarının sorularını cevaplayan Başbakan Binali Yıldırım, ABD Dışişleri Bakanı Tillerson'ın Ankara ziyaretini ve ABD - Türkiye arasındaki son zamanlarda yaşanan gerilimi değerlendirdi. Yıldırım, sahadakileriv ve siyasettekilerin ayrı telden çaldığını, sahadaki yanlışlara, ilişkileri zehirleyecek yanlış tutumlara son verilmesi gerektiğini söyledi.

Terör örgütü sivil halka zulüm ediyor

ABD'nin kararsız olduğunu belirten Başbalkan Yıldırım, Türkiye'nin ne istediğini bildiğini, Suriye konusundaki tutumun net bir şekilde sergilendiğini, Türkiye'nin asla teröre taviz vermeyeceğini, ABD'nin teröre destek vermekten vaz geçmesi gerektiğini, bu aklı ABD'ye verenlerin yanlış yaptığını, Türkiye'nin sınırında yeni bir devletin oluşumuna izin vermeyeceğini, terör örgütünün Suriye'de Kürtlere, Araplara, Türkmenlere zulüm ettiğini, çocuklara zorla silah verildiğini söyledi.

ABD, terör örgütü ile işbirliğine mecbur değil

Başbakan Yıldırım, DEAŞ'ı yok etmek için terör örtügü üle iş birliğinin mecburiyet olmadığına, Fırat Kalkanı'nda TSK'nın 3 bin 600 DEAŞ'lıyı etkisiz hale getirdiğini, DEAŞ'la gerçek anlamdaki mücadeleyi Türkiye'nin verdiğini, ABD'nin sadece Menbiç'te kaldığını, PKK'lıları oradan çıkaramadıklarını ve o bölgenin boşuna işgal ediğildiğini belirtti.

ABD kendi içinde uyumsuz

Mattis'in sözlerine de değinen Yıldırım, ABD'nin kendi içinde bir uyum olmadığını, ishtihbarat komisyonu raporunda YPG'nin PKK'nın Suriye şubesi olarak yer aldığını, bunların hain olduğunu ABD'deki bir kurumun kabul ettiğini, savunma bakanının iki örgütü birbirne vurduracağını söyleyerek ABD'ye şu sözlerle tepki gösterdi: "Herhalde bizi hiçbir şeyden anlamıyor sanıyorlar ya da ne yaptıklarından haberleri yok. Birisi "Erzurum dağları kar ile boran", diğeri "Çarşambayı sel aldı" diyor. Sahadakilerle siyasettekiler ayrı telden çalıyor; sıkıntı burada. Muhatabımız siyasiler. Amerikan yönetiminin iradesini ortaya koymasının zamanıdır. Sahadaki yanlışlara, ilişkilerimizi zehirleyen yanlış tutumlara son vermeleri gerekir."

ABD'ye rağmen terörle mücadele ederiz

Başbakan Yıldırım, ABD ile Türkiye'ninb NATO üyesi olduğunu, 50 senedir askeri varlıklarının olduğunu, ticari ilişkilerin olduğunu, bu gibi şeylerin bir süreç olduğunu, hemen akla geline karar alınamayacağını, ABD'nin yanlışlarından geri dönmesi gerektiğini, ABD'nin uzun vadeli geleceğin teröristlerde olmayacağını görmesi gerektiğini, görürse kendinin kazanacağını görmezse Türkiye'nin bir şey kaybetmeyeceğini, Türkiye'nin hep yerinde olduğunu, hudutlarını koruyacağını, ABD'ye rağmen terörle mücadeleye devam edilceğini, duygusal davranarak hız bir şekilde karar alınmacağını söyledi.