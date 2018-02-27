Başbakan Yıldırım'dan kritik "şeker fabrikaları" açıklaması

AK Partili il başkanları ile bir araya gelen Başbakan Yıldırım, şeker fabrikalarının geleceği hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Güncellenme 27 Şubat 2018 09:06

AK Parti il başkanları toplantısında soruları cevaplayan Başbakan Binali Yıldırım, özelleştirme süreci başlatılan 14 şeker fabrikası hakkında, bu kararda geri adım atılmayacağını, çalışanların özlük haklarının korunacağını söyledi.

Çalışanların hakları korunacak

Söz alan partililer, şeker fabrikalarının bulundukları şehirlerin dinamikleri ile ayakta kalması gerektiğini savundu. Başbakan Yıldırım ise, özelleştirme kararından geri adım atılmayacağını, fabrikaların kapatılmasının söz konusu olmadığını, üretimin devam edeceğini, yapılanın sadece bir özelleştirme olduğunu, çalışanların sosyal ve özlük haklarının korunacağını belirtti.

Daha önce de gündeme gelmişti

Kasım ayında milletvekilleriyle basına kapalı toplantı yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da toplantıda gündeme gelen bu konu hakkında açıklama yapmıştı. Milletvekilleri, bu fabrikaların bulunduğu şehrin ekonomisine katkı sağladığını söyledikleri Erdoğan'ın ise buna cevaben fabrikaların devlete yük olduğunu ve özelleştirileceğini söylemişti.