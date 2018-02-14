Başbakan Yıldırım'dan kritik açıklamalar!

BBC'nin sorularını cevaplayan Başbakan Yıldırım, Türkiye'nin Afrin'e sınırını korumak ve bölge halkını terör örgütlerin elinden kurtarmak için girdiğini söyledi.

Güncellenme 14 Şubat 2018 15:39

Memleketi Erzincan'da BBC'nin sorularını yanıtlayan Başbakan Binali Yıldırım, Afrin'de devam eden Zeytin Dalı Harekatı hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'nin amacı işgal değil

Operasyonun amacının çok açık bir şekilde dünyaya ilan ediliğini belirten Başbakan Yıldırım, Türkiye'nin amacının işgal olmadığını, Türkiye'nin amacının bölge halkına zarar vermek olmadığını, asıl amacın Suriye'nin Afrin bölgesindne Türkiye'ye yapılan tacizleri, roket saldırılarını, havan saldırılarını durdurmak olduğunu YPG'nin 2014'ten beri buraya yerleştiğini ve tahkimat yaptğını söyledi.

Örgüt yüzünden yüzlerce insan Afrin'i terk etti

YPG'nin amacının Türkiye'ye karşı terör faaliyeti yürütmek olduğunu belirten Yıldırım, Türkiye'de yaşayan insanların mal ve can güvenliğine zarar verildiğini ve bu örgüt yüzünden binlerce insanın Afrin'i terk etmek zorunda kaldığını söyledi.

Terör örgütü bölge halkına zulm ediyor

Terör örgütlerinin Kürtlerin, Türkmenlerin ve Arapların hayatını zehir ettiğini belirten Yıldırım, Zulm ettiklerini, Türkiye'nin amacının bölge halkını bu zulümden kurtarmak olduğunu, bunun için Afrin'de ve çevresinde faaliyet gösteren teröristlerin temizleneceğini ve etkisiz hale getirileceğini söyledi.