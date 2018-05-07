Başbakan Yıldırım'dan konut alacaklara müjde

Başbakan Yıldırım, bankaların konut stoklarını azaltmak için yeni kampanyalar yapacağını duyurdu.

Güncellenme 07 Mayıs 2018 14:04

Bankalar Birliği Genel Kurulu'nda konuşan Başbakan Binali Yıldırım, bankaların konuttaki stokları azaltmak için kampanyalar yapacağı müjdesini verdi.

“Algı operasyonu seçime kadar tırmanacak”

Başbakan Yıldırım, bugünlerde algı operasyonları devam ettiğini, bunların seçime kadar da tırmandırılacağını, birilerinin Türkiye ekonomisi üzerinde, vatandaş üzerinde soru işaretleri oluşturma gayreti olduğunu, bu gayretin nereden geldiğini çok önemsemediklerini, kaynakların kendilerini ilgilendirmediğini, sonuçlara baktıklarını, olguları daha çok anlatacaklarını ve vatandaşların olup biteni gördüğünü, sahada vatandaşların kendilerini teskin ve teselli ettiğini söyledi.

“Türkiye’nin kimsenin toprağında gözü yok”

Türkiye'nin sürekli güçlü liderliğe ihtiyacı olduğunu, çünkü bölgenin çok riskli bir bölge, jeopolitik risklerin bitmediğini ve devam ettiğini belirten Yıldırım, bölge haritasını şekillendirme yönünde önemli çalışmalar ve projeler olduğunu, Türkiye'nin kimsenin bir karış toprağında gözü olmadığını söyledi.

“Olaylara ilgisiz kalamayız”

Başbakan Yıldırım, "Bizim ülke bütünlüğümüzü, milletin birliğini ve beraberliğini, Misak-ı Milli sınırlarımızı gözümüz gibi korumak gibi bir görevimiz var. Bunun için olaylara ilgisiz kalamayız. Bölgede olup bitenleri mutlaka sadece izleyen değil, aynı zamanda buradaki olacak işlerin yol haritasını da belirleyen bir ülke olmamız lazım" dedi.

“Çalışmaya devam edeceğiz”

Herkesin ev ödevi olduğunu vurgulayan Yıldırım, "Bugün için değil, baştan beri olan bir şey. Bizim ödevimiz nedir? Cari açığı bütçe açığını planladığımız düzeyde tutmak. Bütçe açığı konusunda herhangi bir sapma yok. Hatta iyileşme de olabilir. Yani geçen seneki oranların üzerine çıkmasını düşünmüyoruz. Bu ne demektir? Demek ki geçim başka. Seçim başka. Seçim olacak, ama geçim devam edecek. Çalışmaya devam edeceğiz, üretmeye devam edeceğiz. Çalışanlarımızın yüzünü güldürmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.