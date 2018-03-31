Başbakan Yıldırım'dan KOBİ'lere müjde!

Başbakan Yıldırım, kredi hacminin 7,5 milyona çıkarılacağını, vadesi 12 ay olacağını ve 6 ay ödemesiz 1,5 lira çıkardıklarını söyledi.

Güncellenme 31 Mart 2018 13:21

Nefes Kredisi İmza ve Tanıtım toplantısında konuşan Başbakan Binali Yıldırım, KOBİ'lere 5 milyar liralık Nefes Kredisi miktarını 7,5 milyar liraya çıkardıklarının müjdesini verdi. Yıldırım ayrıca, 12 aylık vadede kullanılacak krediye, 6 ay anapara ödemesiz dönem koyulduğunu, 2018 yılı tedbir ve teşviklerinin önümüzdeki hafta açıklanacağını söyledi.

Başbakan Yıldırım, aylık 0,99 faizin bir başlangıç olduğunu, bu özel şartlarda verilen krediyle bankaların öncülük ettiğini söyledi.

"Kredi hacmini 7,5 milyona çıkarıyoruz”

Konuyla ilgili müjde veren Yıldırım, "Kredi hacmini 7,5 milyona çıkarıyoruz. Vadesi 12 ay olacak. 6 ay ödemesiz 1,5 lira çıkardık. 6 ay ödemesiz derken, faizini ödeyeceksiniz. Ana para ödeme 6 ay sonra başlayacak. Türkiye'de kredi dönüşündeki sıkıntı yüzde 2,9; burada binde bir. Yani hiç batak yok. Sağlam para çünkü KOBİ'ler sağlam. KOBİ'ler sözüne sadık işletmelerdir. 200 bin lira kredi kullanılabilecek. Faiz oranı cari günlük uygulanan faizin önemli ölçüde altında. Yarıya yakın bir iyileştirme var. Bu da işletmelerimiz açısından büyük bir imkan" dedi.

“250 milyara yakın kredi verildi”

Geçen yılda bir büyüme olduğunu hatırlatan Başbakan Yıldırım, 7,4 büyüme sağlandığını, durup dururken piyango vurmadığını, 2017 başında birçok tedbir aldıklarını, KGF sistemini devreye soktuklarını, hazinenin alınan kredilerin bir kısmına garanti verdiğini, bu şekilde 221 milyar 400 bin ayrı kalemde 221 milyar KGF marifetiyle kredi kullanıldığını, işletmelerin büyüme planlarını ayarladığını, TOBB'un yarıdan fazlasına kredi sağlandığını, destek verildiğini, parasal olarak KOBİ'lerin dahil edildiğinde 250 milyara yakın kredi verildiğini, ekonomiye 250 milyarın girmesinin çarkların daha fazla dönmesi, üretimin artması demek olduğunu, daha çok vatandaşın iş bulması demek olduğunu belirtti.

Türkiye ekonomisi büyümeye devam edecek

Başbakan Yıldırım ayrıca, Türkiye'nin tarihi bir mücadele verdiğini, Türkiye ekonomisinin sürdürülebilir büyümeye devam edeceğini söyledi.

"İzmir'e yatırımlarımız 6 kat artmış”

İzmir'in büyümesi ve hak ettiği yeri alması için 16 yıldır hükümet olarak ellerinden geleni yaptıklarını belirten Başbakan Yıldırım, "İzmir'e yatırımlarımız 6 kat artmış. İzmir'den İstanbul'a otoyol yapıyoruz. Gelecek sene sonuna kalmayacak böylece İzmir-İstanbul arası 2 saat 50 dakika olacak. Hayal değil" dedi.