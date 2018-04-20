Başbakan Yıldırım'dan Kılıçdaroğlu'na çağrı!

Başbakan Yıldırım, milletvekillerinden son başbakan olarak hellallik aldı ve Kılıçdaroğlu'na bir çağrıda bulundu.

Güncellenme 20 Nisan 2018 17:11

Meclis Genel Kurulu'nda milletvekillerine hitap eden Başbakan Binali Yıldırım, son Başbakan olarak tüm milletvekillerinden helallik istedi ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na bir çağrıda bulundu.

Başbakan Yıldırım, CHP'de adaylık açıklayanların ardı ardına devam ettiğini, Kılıçdaroğlu'na bir tavsiyede bulunduğunu, elini çabuk tutması gerektiğini, sonra kendisine sıra kalmayacağını ifade etti.

Bu seçimin zamansız olduğu, baskın olduğu gibi söylemlerin bir altyapısı olmadığını vurgulayan, bu söylemlerin gerekçesi olmadığını, siyasi partilerin; ister muhalefet ister iktidar olsun, her an seçime hazır olmak mecburiyetinde olmaları gerektiğini söyledi.