Başbakan Yıldırım'dan kararlılık mesajı!

Başbakan Yıldırım, terörün doğusu batısı olmadığını, terörün bu topraklardan kazınacağı ana kadar mücadele edileceğini söyledi.

Güncellenme 24 Mart 2018 16:00

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Doktora Tevcih Töreni'nde konuşma yapan Başbakan Binali Yıldırım, "Türkiye, bölgede en fazla yük alan, bedel ödeyen ülke olmasına rağmen acımasızca da eleştirilen bir ülke. Zerre kadar yük, sorumluluk almayan, hiçbir bedel ödemeyenler bol bol Türkiye'yi eleştiriyorlar. İşte Fırat Kalkanı Harekatı'nı, Zeytin Dalı'nı eleştiriyorlar çünkü onların terör örgütüyle güzel ilişkileri var. Bilgi kaynakları terör örgütü. PKK/YPG/PYD vesaire, bunlarla gayet güzel bir çalışma içerisindeler. Gönüllü propagandalarını üstlenmiş vaziyetteler" dedi.

"Terörün doğusu batısı olmaz"

Başbakan Yıldırım, "Fırat'ın batısında durun, doğusuna geçmeyin, böyle bir şey yok. Terörün doğusu batısı olmaz." diyen Yıldırım, "Terör, bu topraklardan kökü kazınıncaya kadar, bir daha gelmeyinceye kadar bizim için hedeftir. Gereken ne ise onu da yapacağız. Kim varsa arkasında bildiğini yanına koymasın, bu kadar açık" ifadelerini kullandı.

"Türkiye, iki tane süper gücün arasından girdi devreye"

Başbakan Yıldırım, "Türkiye, iki tane süper gücün arasından girdi devreye, 'Ben de buradayım kardeşim' dedi. 'Bana rağmen burada hesap kitap yapamazsınız, gelecek planı yapamazsınız.' Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı budur. Bundan sonra hiç kimse Türkiye'ye rağmen bu bölgenin dizaynını ve geleceğini planlayamaz" dedi.